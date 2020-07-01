Google Arama, AR ile Dinozorları Evinizin Salonuna Getiriyor

Daha önce arama sonuçlarına kedi, köpek balığı gibi pek çok hayvanı getiren Google, şimdi de artırılmış gerçeklik ile dinozorları evinizin salonuna getiriyor. Artık Google arama sonuçlarında 10 farklı dinozor türünü artırılmış gerçeklik ile 3 boyutlu olarak görüntüleyebileceksiniz.

Artırılmış gerçeklik (AR), geniş bir potansiyele sahip olmasına rağmen geniş kitlelere yayılma ve popülerleşme konusunda çok da hızlı gelişme kaydedemedi. Buna rağmen Google, sunduğu artırılmış gerçeklik araçları ve ürünleriyle bu teknolojiden vazgeçmeyeceğini ve popüler hale getirmek için çalışmalarına devam edeceğini kanıtlıyor.

Google, yayınladığı son artırılmış gerçeklik aracı ile milyonlarca yıl önce yeryüzünden silinen dinozorları Google Arama aracılığı ile evinizin salonuna getiriyor. Şu anda zaten artırılmış gerçeklik ile yatağınızın üstüne bir kedi ya da su bardağınızın içine bir köpek köpek balığı koymanıza izin veren Google, aracını dinozorları da kapsayacak şekilde güncelledi.

Google Arama ile en sevdiğiniz dinozorları evinizin ortasına getirebilirsiniz

Google, Universal Brand Development, Amblin Entertainment ve Jurassic World Alive oyunun geliştiricisi Ludia ile ortaklık kurarak arama sonuçlarında 10 ayrı dinozor türü için 3D artırılmış gerçeklik desteği ekledi. Salonunuzun ortasına ya da evinizin arka bahçesine bir dinozor yerleştirmek isterseniz ilk önce aşağıdaki dinozor türlerinden birini Google’da aratmanız gerekiyor.

Tyrannosaurus rex

Velociraptor

Triceratops

Spinosaurus

Stegosaurus

Brachiosaurus

Ankylosaurus

Dilophosaurus

Pteranodon

Parasaurolophus

Dinozorları Google Arama artırılmış gerçeklik aracıyla görüntülemek için yapmanız gerekenler

Yukarıdaki dinozorları iOS ya da Android cihazınız ile Google’da arattığınızda, bilgi kartının hemen altında dinozorun 3D modelini ve yanında da ‘3D olarak göster’ butonunu göreceksiniz. Bu butona tıkladığınızda Google, dinozoru 3 boyutlu olarak görebileceğiniz ve inceleyebileceğiniz bir sayfaya yönlendirecek. Bu sayfada yer alan ‘Alanınızda görün’ butonuna tıkladığınızda ise dinozoru istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

Eğer Google’ın artırılmış gerçeklik aracını ilk kez kullanıyorsanız tarayıcı, kamera ya da dosyalarınıza erişmek için izin isteyecektir. Ayrıca dinozorun üç boyutlu modelinin gerçek dünyaya verimli bir şekilde yansıtılması için ortamı kameranızla iyice taramanız ve Google’ın aracını ortama kalibre etmesine yardımcı olmanız gerekiyor.