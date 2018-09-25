Son 20 yıldır hayatımızda olan Google, artık sadece bir arama motoru değil. Buna rağmen aradığımız şeyi onun sayesinde bulmamız için son teknolojik gelişmelerden nasibini alıyor. Google, Future of Search (Aramanın Geleceği) etkinliğinde, yakında kavuşacağı mükemmel özellikleri açıkladı. Hikayeler mi?

Yüzlerce milyon insan, her gün derdine Google’da derman buluyor. Eskiden sadece arama motoru hizmeti veren bu şirket artık uzay çalışmalarında, mobil işletim sistemlerinde, dünyanın en zeki yapay zeka hizmetlerinde ve bulut teknolojisinde bir dev konumunda. Kendisinin öncülük ettiği teknolojik gelişmelerden, kıvılcımı yaktığı arama hizmeti de nasibini alıyor. Artık Google’da aradığınız bir şeyi, bundan 10 yıl öncesine göre çok çok daha kolay buluyorsunuz.

San Francisco’da Future of Search adında bir etkinlik düzenleyen Google, arama hizmetinin kavuşacağı yeni özellikleri de açıkladı. Biz de TechCrunch tarafından aktarılan özellikleri sizin için derledik. İşte Google’ın yakın gelecekte sunacağı eşsiz arama özellikleri:

Google Discover:

Basitliği ile kullanıcı sayısını arttıran mobil Google.com ana sayfası biraz kalabalıklaşacak. Şirkete göre her kullanıcı, ortalama 8 aramasından 1’ini ilerleyen zamanda tekrar gerçekleştiriyor. Google artık bu alışkanlığa yönelik olarak, kullanıcıların en çok merak ettikleri konuyu onlar aramadan Discover (Keşfet) bölümünde sunacak.

Aslında bu özelliği Android cihazların ana ekranlarında yer alan Google Feed ile biliyoruz. Artık bu bölme Google.com ana sayfasında yer alacak. İlgilendiğiniz konularla ilgili haberler, son gelişmeler, videolar, içerikler. Karşınıza siz aramadan gelecek konular ise sınırsız.

Arama geçmişine pratik erişim:

Google’da çok merak ettiğiniz bir konuyu aradınız, karşınıza çıkan sonuçlardan bazılarına tıkladınız. Yani o sitelerdeki içeriklerle işiniz bitti. Aynı aramayı ilerleyen zamanda tekrar yaptığınızda, daha önce tıklamış olduğunuz bağlantılar sonuç listesinin en tepesinde yer alacak özel kart ile karşınıza çıkacak. “Son aktiviteler” adı altında sunulacak bu özellikle, daha önce tıkladığınız arama sonuçlarına tekrar girmekle vakit kaybetmeyeceksiniz.

Dinamik arama önerileri:

Google’ın ne arayacağınızı önceden bilmesi artık alışılmış bir durum. Bu nedenle bu özelliğe de şaşırmak güç. Yine de bahsetmek gerekirse, yaptığınız bir aramanın uzantıları ile ilgili öneriler gelecek. Bu öneriler, daha önce yapmış olduğunuz aramalardaki veriler sayesinde kişisel olacak. Örneğin bilgisayar aradığınızda eğer oyun bilgisayarı için daha önce benzer aramalar yaptıysanız, Google size oyun bilgisayarı araması için tavsiyede bulunacak.

Sonuçları sonra okumak için kaydetme özelliği: Koleksiyonlar

Bu özelliğe Facebook ve Instagram’dan hakim olmanız muhtemel. Google arama sonuçlarını kartlar şeklinde sonra okumak için kaydetmenizi sağlayacak Koleksiyonlar özelliğini geliştirdi. Yakında da kullanıma sunacak.

Yeni nesil Google Görseller:

Google Görseller, bir görüntünün içinde hangi cisim, form ya da insan olduğunu anlamak üzerine kurulu olan yapay zeka desteği Google Lens ile güçleniyor. Görsellerle arama yapmak için oldukça etkili bir yöntem. Yine de kullanıcıların aklına kötü senaryoları da getirmiyor değil.

Bomba özellik: Google Hikayeler

Snapchat ile birlikte hayatımıza girdikten sonra zombi virüsü gibi yayılan Hikayeler, artık Google’a da geliyor. Bu sefer durum biraz farklı. Kontrol tamamen yapay zekada olacak. Google’ın yapay zekası, haberlerden, ünlülerden, çok okunan makalelerden, çok tıklanan resimlerden kişilere özgü seçkiler üreterek bunları -muhtemelen- arama sonuçlarında ya da AMP desteğiyle gösterecek.