Google Camera 8.0 Tüm Android Telefonlara Nasıl Yüklenir?

Google'ın mobil fotoğrafçılık konusunda en iyiler arasında gösterilen kamera uygulaması Google Camera ya da bilinen ismiyle GCam'in 8.0 sürümü için APK yayınlandı. Peki GCam 8.0, hangi Android telefonlar tarafından destekleniyor ve nasıl yükleyebilirsiniz? Tüm merak ettikleriniz haberimizde.

Google, Pixel serisi ile akıllı telefon pazarının en popüler modellerini ortaya koymasa da Pixel modellerine özgü bir kamera uygulaması olan GCam (Google Camera), tüm Android ekosisteminin en iyi kamera uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor.

Google, GCam’in sunmuş olduğu performansın farkında olduğundan diğer tüm hizmetlerinin aksine GCam’i Play Store’da yayınlayıp tüm akıllı telefonlarda kullanılabilen bir uygulama haline getirmiyor. Yine de bağımsız geliştiriciler, GCam için çeşitli APK’lar yayınlayarak farklı Android telefonların da GCam’den faydalanabilmesini mümkün kılıyor.

GCam 8.0, yapay zeka geliştirmeleriyle daha iyi sonuçlar ortaya koyuyor

Bağımsız geliştiriciler son olarak GCam 8.0 sürümü için bir APK yayınladılar. Temelde tüm Android telefonlara yüklenebilen uygulamadan faydalanmak için ilk koşul, Android 10 ya da daha yeni bir Android sürümü çalıştıran bir akıllı telefona sahip olmak. İkinci koşul ise akıllı telefonunuzun camera2 API desteğine sahip olması.

Google Camera (GCam) 8.0 özellikleri

Video kaydı sırasında otomatik “Rahatsız Etmeyin” modu

Video çözünürlükleri arasında hızlı geçiş

Yeni “Ayarlar” arayüzü

24 FPS video kaydı

4K 60 FPS video kaydı

Fotoğrafların parlaklığını ve HDR düzeyini ayarlamak için pozlama ayarları

En iyi fotoğrafı yakalamak için “Tanıdık Yüzler” özelliği

En iyi fotoğrafı yakalamak için sanal deklanşör tuşuna basılı tutma özelliği

Yapay zeka geliştirmeleri

Google Camera 8.0 nasıl yüklenir?

#Adım 1: İlk olarak GCam 8.0 APK ’sını indirin.

İlk olarak ’sını indirin. #Adım 2: Ayarlardan “Bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye” izin verin.

Ayarlardan “Bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye” izin verin. #Adım 3: İndirdiğiniz APK’yı açın ve uygulamayı yükleyin.

İndirdiğiniz APK’yı açın ve uygulamayı yükleyin. #Adım 4: Uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

GCam, Google tarafından geliştirilmiş bir uygulama olsa da APK dosyası, bağımsız geliştiriciler tarafından oluşturulduğundan cihazınızda çeşitli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle APK'yı yüklemeden önce verilerinizi yedeklemenizi tavsiye ederiz.