Google Camera 8.0 Tüm Android Telefonlara Nasıl Yüklenir?

Google, Pixel serisi ile akıllı telefon pazarının en popüler modellerini ortaya koymasa da Pixel modellerine özgü bir kamera uygulaması olan GCam (Google Camera), tüm Android ekosisteminin en iyi kamera uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor.
Google, GCam’in sunmuş olduğu performansın farkında olduğundan diğer tüm hizmetlerinin aksine GCam’i Play Store’da yayınlayıp tüm akıllı telefonlarda kullanılabilen bir uygulama haline getirmiyor. Yine de bağımsız geliştiriciler, GCam için çeşitli APK’lar yayınlayarak farklı Android telefonların da GCam’den faydalanabilmesini mümkün kılıyor.
GCam 8.0, yapay zeka geliştirmeleriyle daha iyi sonuçlar ortaya koyuyor
Bağımsız geliştiriciler son olarak GCam 8.0 sürümü için bir APK yayınladılar. Temelde tüm Android telefonlara yüklenebilen uygulamadan faydalanmak için ilk koşul, Android 10 ya da daha yeni bir Android sürümü çalıştıran bir akıllı telefona sahip olmak. İkinci koşul ise akıllı telefonunuzun camera2 API desteğine sahip olması.
Google Camera (GCam) 8.0 özellikleri
- Video kaydı sırasında otomatik “Rahatsız Etmeyin” modu
- Video çözünürlükleri arasında hızlı geçiş
- Yeni “Ayarlar” arayüzü
- 24 FPS video kaydı
- 4K 60 FPS video kaydı
- Fotoğrafların parlaklığını ve HDR düzeyini ayarlamak için pozlama ayarları
- En iyi fotoğrafı yakalamak için “Tanıdık Yüzler” özelliği
- En iyi fotoğrafı yakalamak için sanal deklanşör tuşuna basılı tutma özelliği
- Yapay zeka geliştirmeleri
Google Camera 8.0 nasıl yüklenir?
- #Adım 1: İlk olarak GCam 8.0 APK’sını indirin.
- #Adım 2: Ayarlardan “Bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye” izin verin.
- #Adım 3: İndirdiğiniz APK’yı açın ve uygulamayı yükleyin.
- #Adım 4: Uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.
GCam, Google tarafından geliştirilmiş bir uygulama olsa da APK dosyası, bağımsız geliştiriciler tarafından oluşturulduğundan cihazınızda çeşitli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle APK'yı yüklemeden önce verilerinizi yedeklemenizi tavsiye ederiz.