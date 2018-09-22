Google CEO'su Sundar Pichai, son dönemde Google üzerinden kurulan politik dengelerle ilgili önemli bir hamle yaptı. Çalışanların, politik söylem ve davranışlardan kesinlikle uzak durmasını istiyor.

Google CEO'su Sundar Pichai, çalışanlara gönderdiği mektupta önemli uyarılarda bulundu. Özellikle gizlilikle ilgili ciddi suçlamalarla karşılaşan ve bir yandan da Donald Trump ile uğraşmak zorunda kalan Google, çalışanlarına sakin kalmalarını ve aşırı politik söylemlere asla girmemelerini tembih etti.

Pichai, çalışanlarına gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Ürünlerimiz, politikaya dair gündemlere göre eğilim gösteremez. Kullanıcılarımızın bize olan güveni en büyük gücümüz ve bunu hep korumalıyız. Eğer ki bu güveni baltalayacak olursak onlara karşı sorumlu oluruz. Bu sebeple ürünlerimizi övmek gerekçesiyle dahi olsa politik söylemlere girmekten kaçınmanızı rica ediyorum."

Pichai, 43 yaşında olmasına rağmen havadaki pusun farkında olacak kadar zeki ve tecrübeli bir adam. Google'ın bu dönemde yapacağı en ufak bir hatanın dahi başlarına büyük bela açacağını ön görüyor ve şimdiden önlemini alıyor. Trump'ın açık açık savaş ilan ettiği Google cephesinde önümüzdeki günlerde olacaklar oldukça kritik bir öneme sahip.