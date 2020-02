Google, Chrome Tarayıcısında Üç Reklam Türünü Engelleyecek

İnternet deneyimimizi en çok yarıda kesen şeylerden bir tanesi de bir anda çıkan reklamlardır. İşte Google, bu konuda çeşitli adımlar attı ve Chrome tarayıcısında üç farklı video reklamı türünü engelleyeceğini duyurdu.

İnternette gezerken karşılaştığımız reklamlar oldukça tartışmalı bir konu. Çeşitli reklam engelleyici yazılımlar ve eklentiler kullanmak ise web sitelerinin ana gelirler kaynağının erimesine sebep oluyor.

Bu noktada birçok kullanıcı, araya giren reklamların, cihazların batarya ömrünü azaltması ve kullanıcı deneyimini bozması sebebiyle reklam engelleme yazılımlarını savunuyor. Bu sorunun teorideki çözümü ise oldukça basit: reklam engelleyicilerin kullanımının azalması için reklam verenlerin, bir standart oluşturması.

Google Chrome güncellemesi

Bu konuda çalışma yürüten şirketlerden bir tanesi de arama devi Google. Şirket, Daha İyi Reklam Standartları: Daha İyi Reklamlar Koalisyonu (Better Ads Standarts: the Coalition for Better Ads) ile çalışıyordu. Google, bu konuda bir adım attı ve Google Chrome’da üç tip araya giren video reklamı engelleyecek güncelleme yapacağını duyurdu.

Google, araya giren reklamları belirlemek için ise Daha İyi Reklam Standartları’nı kullanacak. Daha İyi Reklamlar Koalisyonu, dünya genelinde 45 bin tüketiciyle yapılan bir araştırmaya dayanarak bazı yeni standartlar duyurdu. Araştırmaya göre insanların, sekiz dakikadan kısa süren video içeriklerinde rahatsız edici bulduğu üç reklam türü bulunuyor:

Birincisi; geçilemeyen, uzun, yayın öncesi reklamlar ya da videodan önce ortaya çıkan, 31 saniyeden uzun süren, ilk saniyelerinde geçilemeyen reklam grupları.

reklam grupları. İkincisi; video içeriğinin ortasında başlayan, orijinal içeriği yarıda kesen reklamlar.

reklamlar. Üçüncüsü; Videonun üst tarafında ortaya çıkan, video içeriğinin %20’sinden fazlasını kaplayan görsel ya da metin tabanlı reklamlar.

Daha İyi Reklamlar Koalisyonu, web sitesi sahiplerinin bu tür reklamları göstermeyi önümüzdeki dört ay içerisinde durdurması gerektiğini duyurdu. Google ise Chrome’un dünya genelindeki tüm kullanıcılarını bu tür reklamlardan koruyacağını açıkladı. Şirket, bu kuralların 5 Ağustos 2020’den itibaren geçerli olacağını ifade ederken sahibi olduğu YouTube’un da yeni standartlara uyum sağlayacağını açıkladı.

Arama devi, ayrıca site sahiplerine, Reklam Deneyimi Raporu’nda (Ad Experience Report) sitelerinin durumlarını yeniden gözden geçirmelerini tavsiye etti. Peki, siz bu yeni reklam standartları konusunda ne düşünüyorsunuz?