Google DeepMind, robotların fiziksel dünyada daha işlevsel hale gelmesini sağlayacak yeni yapay zekâ modeli Gemini Robotics’i duyurdu.

Google DeepMind, robotları daha akıllı ve becerikli hale getirecek Gemini Robotics adını verdiği yeni yapay zekâ modelini tanıttı. Yeni yapay zekâ artık sadece ekran başında konuşmakla kalmayacak, fiziksel dünyada da iş yapacak. Gemini 2.0 altyapısıyla çalışan sistemin, robotların "şunu al, şunu koy" gibi basit görevlerden çıkıp daha karmaşık işleri de halledebilmesine yardımcı olacağı söyleniyor.

Google DeepMind, robotlara özel yeni bir yapay zekâ modeli olan Gemini Robotics’i duyurdu. Yeni modelin yapay zekânın fiziksel dünyada daha etkili çalışmasını sağlaması hedefleniyor. Gemini 2.0 altyapısını kullanan sistemin, robotların daha fazla işi kendi başına yapabilmesine ve karmaşık görevleri yerine getirebilmesine olanak tanıyacağı belirtiliyor.

Robotlara özel yapay zekâ modeli Gemini Robotics geliyor

Gemini Robotics’in, VLA - Vision-Language-Action (görsel-dil-hareket) modeli olarak geliştirildiği aktarıldı. Yapay zekânın yalnızca görsel ve metinsel bilgiyi işlemekle kalmayıp, fiziksel hareketleri de yönetebildiği belirtildi. Bu sayede robotların, nesneleri tanıyabildiği, verilen komutları anlayarak uygun şekilde tepki verebildiği ifade edildi. Yeni yapay zekâ modelinin, günlük konuşma dilinde verilen talimatlara uyum sağlayabildiği ve farklı dillerde çalışabildiği paylaşıldı.

Google’ın, Gemini Robotics’i genellik, etkileşim yeteneği ve hassasiyet olmak üzere üç temel prensip üzerine inşa ettiği belirtildi. Sistemin, daha önce karşılaşmadığı nesneleri ve ortamları tanıyabildiği, kullanıcıdan gelen komutlara hızlı bir şekilde yanıt verebildiği aktarıldı. Robotların, insan ellerine benzer bir hassasiyetle nesneleri manipüle edebildiği ifade edildi. Örneğin, bir kahve kupasının kulpundan tutarak kaldırabildiği veya kilitli bir poşete atıştırmalık yerleştirebildiği paylaşıldı.

Şirketin, Gemini Robotics-ER adını verdiği yeni bir modeli de tanıttığı aktarıldı. Bu modelin, uzamsal algılama ve bedensel akıl yürütme yeteneğini geliştirerek robotların nesneleri kavrama ve güvenli şekilde hareket etme becerisini artırdığı belirtildi. Farklı robot türlerinde çalışabilen sistemin, Agility Robotics, Boston Dynamics ve Enchanted Tools gibi şirketler tarafından test edildiği paylaşıldı.