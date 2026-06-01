Google Doğaya 32 Milyon "Özel" Sivrisinek Salacak: Peki Neden?

Google, resmî onayı almayı başarırsa tam 32 milyon özel sivrisineği doğaya salacak.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte insanlığın ezeli ve ebedi düşmanları sivrisinekler uykularından uyandı. Şimdi ise Google, tam 32 milyon özel laboratuvar sineğiyle yeni bir operasyona hazırlanıyor.

Google, ABD Çevre Koruma Ajansı’ndan gerekli resmî onayı alabilirse önümüzdeki iki yıl içinde Kaliforniya ve Florida semalarına milyonlarca sivrisinek salmayı planlıyor ama sakin olun, bu sefer amaç bizi ısırmak değil, hayatımızı kurtarmak.

Isırmayan özel sinekler göreve

"Zaten sinekten kırılıyoruz, bir de Google mı salacak?" diyerek panik yapmanıza hiç gerek yok çünkü Google’ın bu sıra dışı projesinde sahaya sürülecek olan 32 milyon sineğin çok önemli bir ortak özelliği var... Hiçbiri insanları ısırmıyor. Bilmeyenler için küçük bir biyoloji hatırlatması yapalım, geceleri bizi uykumuzdan edip kanımızı emenler yalnızca dişi sivrisineklerdir. Google’ın laboratuvardan çıkacak ordusu ise tamamen erkek sineklerden oluşuyor.

Şirketin yaklaşık on yıldır gizliden gizliye yürüttüğü ve "Debug" adını verdiği bu program, aslında dahice bir biyolojik taktiğe dayanıyor. Laboratuvarda yetiştirilen bu erkek sineklere, doğada zaten bulunan Wolbachia adlı bir bakteri enjekte ediliyor. Bu bakteriyi taşıyan erkek sinekler doğaya salındığında, vahşi yaşamdaki dişi sivrisineklerin aklını çelecek ancak bu "yasak aşkın" sonucunda dünyaya gelecek olan yumurtalar asla çatlamayacak ve yavrular hayatta kalamayacak. Sonuç ise zamanla popülasyonun kendi kendine eriyip gitmesi olacak.

Yapay zekâ yardımımıza yetişiyor

Peki milyarlarca sinek arasından milyonlarca erkeği tek tek nasıl seçeceksiniz? İşte burada devreye Google’ın uzmanlık alanı olan yapay zekâ ve robotik sistemler giriyor. Google, sineklerin yetiştirilmesinden milimetrik olarak cinsiyetlerine göre ayrıştırılmasına ve doğru bölgelere salınmasına kadar tüm süreci yapay zekâlı robotlara emanet etmiş durumda.

Projenin asıl hedefi ise sadece rahat bir uyku çekmemiz değil. Batı Nil virüsü, Zika, dang humması ve sarı humma gibi sivrisineklerden insanlara geçen ve her yıl binlerce can alan tehlikeli hastalıkların önünü kesmek. Özellikle ABD'de kâbus hâline gelen Batı Nil virüsünün yayılımını durdurmak için bu proje tarihi bir dönüm noktası olabilir.

Şimdi gözler ABD Çevre Koruma Ajansı’nda. Kurum, proje hakkında son kararını vermeden önce 5 Haziran’a kadar halkın ve uzmanların görüşlerini toplamaya devam edecek. Eğer yeşil ışık yakılırsa modern tarihin en büyük ve en sıra dışı biyolojik mücadelelerinden birine canlı gözlerle şahitlik edeceğiz.