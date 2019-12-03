Google Pixel 4, Dominos Pizza Kutusunda Satıldı

Google, yeni telefonu Pixel 4’ü satışa sunarken ilginç bir pazarlama yöntemini denedi. Pixel 4, ABD’nin bazı bölgelerinde Dominos Pizza kutularında teslim edildi. Google’ın bu Pixel 4 kampanyasında insanlar, Pixel 4’le beraber istedikleri bir pizzayı da ücretsiz olarak sipariş ettiler.

Google, dün 8 saat boyunca ilginç bir pazarlama yöntemi ile yeni telefonu Pixel 4’ü sattı. Google, dün Pixel 4 sipariş edenlere bir de pizza gönderirken, Pixel 4’ü de pizza kutusunun üzerindeki bir bölmede tüketicilere sundu.

Google, pizza kutusunda gönderdiği Pixel 4’leri sadece Miami şehrinde satışa sundu. 128GB Pixel 4 ve Pixel 4 XL’ın satıldığı kampanyada Black Friday ve Cyber Monday kampanyaları nedeniyle de 200 dolar indirim yapıldı. pizzawithpixel.com adresinden sipariş edilebilen 'pizzalı' Google Pixel 4, sadece sınırlı sayıda satışa sunuldu.

"Pixel 4, Dominos Pizza ile uyumlu bir ikili"

Pixel’in ABD’deki pazarlama müdürü olan Zach Overton, pizzanın herkes tarafından sevildiğini, bu nedenle kendilerininde Pixel’i tanıtmak için böyle bir kampanya düşündüklerini açıkladı. Dominos’un yöneticisi Jenny Fouracre-Petko da yaptığı açıklama ile pizza ve teknolojinin insanların konuşmayı sevdiği iki konu olduğunu, bu nedenle Pixel 4 ile Dominos pizzalarının mükemmel bir uyum yakaladığını söyledi.

Google ve Dominos Pizza’nın beraber gerçekleştirdiği kampanyada pizza kutusunda bulunan Pixel 4’ün yanında verilen ikinci bir kutuda da 18W güç adaptörü ve USB Type-C bağlantı kablosu gibi standart aksesuarlar kullanıcılara sunuldu.

Google’ın ilginç Pixel 4 pazarlama tekniği sadece bir gün, 8 saat boyunca devam etti. Sınırlı sayıda 200 dolar indirimle ve pizza hediyesi ile gelen Pixel 4 kısa sürede sona erdi. Şimdi insanlar, Google’ın bu çılgın projesini başka şehirlerde de denemesini dört gözle bekliyorlar.