Google, 2025 yılında yapay zekâ yatırımlarını büyük ölçüde artıracağını duyurdu. Şirketin bu alandaki harcaması, 2 yıl öncesine kıyasla %132 artış göstermiş olacak.

Son birkaç yıldır teknoloji dünyasının odaklandığı tek şey kuşkusuz yapay zekâ. Bu durum, 2025’te de devam edecek ve yapay zekâya milyarlarca dolar yatırımlar yapılacak. Google da bunlar arasında yer alacak.

Gemini modelleriyle yapay zekâ konusunda en önde gelen şirketler arasında bulunan teknoloji devi, bu yıl yapacağı yatırımlar hakkında bilgi paylaştı.

75 milyar dolar harcanacak

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai, 2025 yılında yapay zekâya 75 milyar dolar civarında yatırım yapmayı planladıklarını duyurdu. Şirket en son 2023’te bu konuda bilgi paylaşmıştı. O zaman 32,3 milyar dolar harcanacağı söylenmişti. Bu yılki 75 milyar dolar ise yatırımın %132 civarında artırılacağını gösterdi.

Google’ın yapay zekâya yatırımlarını iyice yükseltmesi pek şaşırtıcı değil. Birçok teknoloji devi, yapay zekâ yarışında öne geçmek için altyapı yatırımlarını artırıyordu. Bu alanın şirkete finansal açıdan da çok katkı sağladığını biliyoruz.

Şirketin genel gelirleri geçen yıl %12 artışla 96,5 milyar dolara çıkış yapmıştı. Bulut tarafındaki gelirler ise 12 milyar dolara yükseldi. Tüm bu gelir artışının ana nedenleri arasında yapay zekâ altyapıları ve üretken yapay zekâ konusundaki büyüme bulunuyor.