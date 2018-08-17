Google, Gmail'in Gizli Mod Özelliğini Android’e Ekledi

Geçtiğimiz Mayıs ayında masaüstü uygulaması için Gizli Mod özelliğini aktif eden Gmail, şimdi aynı durumu Android’e ekliyor.

Günlük yaşamımızda ve iş süreçleri içerisinde sıklıkla kullandığımız Gmail, geçtiğimiz Mayıs ayında masaüstü sürümü için Gizli Mod özelliğini aktif etmişti. Oldukça işe yarar olan bu özellik, şimdi Android uygulaması üzerinden de kullanılabilir olacak.

Gmail’in Twitter hesabı üzerinden duyurulan güncelleme, hassas bilgileri yetkisiz erişime karşı korumak amacı ile uygulamaya eklendi. Öyle ki zamanladığınız takdirde bir süre sonra kendini imha edecek olan mailler, özellikle hayati bilgilerinizin korunmasını sağlayacaktır.

Yeni bir mail yazmak için harekete geçtiğinizde, ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayarak erişebileceğiniz Gizli Mod özelliği, size mailin imha edilmesi için 1 gün, 1 hafta, 1 ay, 3 ay ve 5 yıl şeklinde zaman ayarları sunuyor. Buna ek olarak tüm şifre kodları Google tarafından oluşturuluyor ve Gmail dışı alıcılara, kimlik doğrulaması için e-postayla bir şifre kodu gönderiliyor. Şu an için yalnızca Android cihazlarda olan özelliğin iOS’a ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.