Google Görseller'de karşılaştığımız resimler neye göre seçiliyor? Gelin arkasında yatan algoritmayı inceleyelim.

Bir bilgiye ihtiyaç duyduğumuz zaman ilk adresimiz genellikle Google oluyor. Aynı şekilde bir görsele ihtiyaç duyduğumuzda da Google’a başvuruyoruz.

Peki Google, sayfa sayfa sıraladığı o görselleri tam olarak neye göre seçiyor? İnternette milyonlarca görsel varken üstelik… Mesela ilk sıradaki görsel, neden ilk sırada?

Aslında bunun tek ve spesifik bir sebebi yok. Farklı etmenlere bağlı bir durum.

Ancak kullanıcıların arama çubuğuna yazdığı ve sorguladığı anahtar kelimeler, görsel sonuçlarının belirlenmesindeki en önemli faktör. Çünkü Google, hem arama sonuçlarında hem de görsel sonuçlarında arama sorgusundaki kelimelerle en ilgili olanları öne çıkarıyor.

Görsellerin içeriği, görseldeki nesneler ve insanlar, arama sorgusuyla ne kadar uyumlu olduğuna göre değerlendiriliyor.

Bu noktada ekleyelim, yüksek otoriteye sahip, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) açısından güçlü, güvenilir ve kaliteli içeriklere sahip sayfalardaki görseller daha fazla görünürlük kazanıyor. Ayrıca mobil uyumlu görseller, hâliyle mobil aramalarda daha fazla ön plana çıkarılıyor.

Görsel alt metinleri de sıralamayı etkiliyen ana faktörlerden.

Alt metin, aslında içerik üreticinin içerik yönetim sistemi yani panel üzerinde eklediği görseli tanımlamak için oluşturduğu metin. Açıklaması kısa olsa bile etkisi büyük. Google, görselin hangi bağlamda kullanıldığını anlamak için bu metinden yararlanıyor.

Saydığımız bu sebeplerin ardından yan faktörlere de değinelim.

Google, görselin kalitesini de sıralama faktörleri arasında değerlendiriyor. Yani yüksek çözünürlüklü görsellerin şansı düşük kalitedekilere göre çok daha fazla. Öte yandan görselin güncel, daha yakın tarihli olması yine Google gözünde çok değerli.

İçeriğimizi noktalamadan hatırlatalım, Google, kullanıcıların geçmişteki arama tercihlerine dayanarak kişiselleştirilmiş sonuçlar da sunabilir.

Peki siz Google görselleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz, başarılı buluyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.

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