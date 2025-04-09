Samsung ve Google, yapay zekâ destekli ev robotu Ballie'yi tanıttı. Cihaz ilk etapta ABD ve Güney Kore'de satışa sunulacak.

Samsung, Google ile el ele verip yapay zekâ destekli yeni bir ev robotu geliştirdi. Adı Ballie. Bu küçük yuvarlak robot, Google’ın Gemini yapay zekâsını kullanıyor ve yaz aylarında raflarda yerini alması bekleniyor.

Samsung’un yeni ev robotu Ballie, evdeki ufak tefek işleri halletmek için tasarlanmış. Google Cloud ile yapılan iş birliği sayesinde Ballie, Gemini isimli yapay zekâyla donatılıyor. Yani bu mini yuvarlak arkadaş; ışıkları açıp kapatabiliyor, sana hatırlatmalar yapabiliyor, kapıya gelenleri karşılayabiliyor ve hatta evcil hayvanını bile besleyebiliyor.

Ballie ilk olarak ABD ve Güney Kore’de kullanıcılarla buluşacak

Ballie, sadece sesli komutlara yanıt vermekle kalmayacak. Üzerinde yer alan kamera ve sensörler aracılığıyla görsel verileri de işleyebilecek. Bu özellik sayesinde bulunduğu ortamı analiz ederek gerçek zamanlı tepkiler verebilecek. Örneğin kıyafet seçerken öneride bulunabilecek ya da kullanıcının ruh haline göre kişisel tavsiyeler sunabilecek.

Ballie, Samsung ve Google arasındaki yapay zekâ odaklı iş birliğinin yeni bir adımını temsil ediyor. İki şirket daha önce Galaxy S24 serisinde benzer bir entegrasyon gerçekleştirmişti. Ballie’nin ilk etapta yalnızca ABD ve Güney Kore’de satışa sunulacağı açıklandı.

Robotun satış fiyatıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak cihazın sahip olduğu özellikler dikkate alındığında, yüksek fiyatlı bir model olacağı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, Apple’ın da masaüstü formda bir ev robotu üzerinde çalıştığı ve bu ürünün 2025 yılında tanıtılmasının planlandığı iddia edildi.