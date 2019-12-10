Google'ın geliştirici ekibi, şirketin popüler hizmetlerinden "Haritalar" uygulamasını güncelledi. Güncelleme, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunarken geliştiriciler için de önemli yenilikler kazandırıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın popüler hizmetlerinden bir tanesi olan "Haritalar", şirket yetkililerine göre pek çok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Hatta yapılan son açıklamalara göre Google Haritalar uygulamasının günlük kullanıcı sayısı 9 milyona ulaşmış durumda. Hal böyle olunca da Google ekibi, uygulamayı daha işlevsel kılabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Google'ın geliştirici ekibi şimdi ise, Google Haritalar uygulamasına yeni özellikler kazandırdı. Söz konusu bu özellikler, kullanıcılara daha çok artırılmış gerçeklik uygulamalarında fayda sağlayacak. Ayrıca kullanıcılar, bu yeni özellikler sayesinde Haritalar uygulamasından daha iyi grafik performansı alacaklar ve hedefledikleri bir konuma ulaşabilmek için Google Haritalar uygulamasını daha işlevsel bir şekilde kullanabilecekler.

Google Haritalar uygulamasının yeni özelliklerinden bir tanesi olan "Playable Territories" (Oynatılabilir Bölgeler) geliştiriciler için bambaşka bir deneyim sunacak. Bu özellik kapsamında geliştiriciler, Google Haritalar uygulamasına özel artırılmış gerçeklik oyunları oluşturabilecekler. Bu özelliğin entegre edildiği oyunlar, bölgelere göre özel görevler verebilecek.

Google Haritalar'ın bir diğer yeni özelliği ise "Mixed Zoom" (Karışık Yakınlaştırma) olarak isimlendiriliyor. Bu özellik, Google Haritalar uygulamasının daha az güç tüketerek daha işlevsel bir hale gelmesine yardımcı oluyor. Bu özellik kapsamında Google Haritalar, daha geniş kuş bakışı görünümler oluşturacak ve bu görünümler yakınlaştırıldığında, ortaya daha detaylı görseller çıkacak.

Bu özelliklerle birlikte Google Haritalar uygulaması hem geliştiricilerin işlemlerini kolaylaştıracak hem de günlük kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunacak. Google, bu yeni özelliklerle birlikte Google Haritalar uygulamasının aylık 9 milyondan çok daha fazla tüketiciye ulaşacağını düşünüyor. Bakalım yeni özellikler Google Haritalar'ı beklenildiği kadar popüler yapabilecek mi?