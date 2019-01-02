Avustralya'da oldukça enteresan bir olay yaşandı. Araştırmada Google Haritalar kulanan emniyet güçleri, istemeden de olsa çok büyük bir hata yaptı.

Her şey 46 yaşındaki Darrell Simon'un ansızın kaybolmasıyla başladı. Brisbane kentinin 80 kilometre batısında yaşayan Simon'un kayboluşunun ardından polis güçleri harekete geçti. İlk olarak Simon'un bölgede sahip olduğu kırsal mülkler incelendi ve Laidley Creek West'te sahip olduğu düşünülen bütün yerlere göz atıldı.

Talihsiz adamın bulunduğu bölgenin sınırları Google Haritalar aracılığı ile belirlendi ve ekip, bu bölgenin haritasını arama kurtarma ekiplerinin tamamına dağıttı.



*Darrell Simon

Ancak aradan geçen 18 ayın sonunda hiçbir ize rastlanamadı. Bunca sürenin sonunda, Google Haritalar'ın bölgenin sınırlarını yanlış çizmiş olduğu fark edildi. Farklı bir GPS ve harita verisi kullanılarak yapılan araştırmalarda 46 yaşındaki adamın cesedi, mülkün yeni sahiplerinin birinin arsasında, kalın bitki örtüsünün dibinde bulundu.

18 ay önce, aramaların ilk başladığı gün doğru veriler elde edilmiş olsaydı bile hiçbir şey değişmeyecekti. Nitekim adam kendi silahı ile canına kıymıştı.