Google Haritalar, Bir Trafik Kazasını Görüntüledi

Google Haritalar’ın Sokak Görünümü kamerası, 2015 yılında Meksika’da meydana gelen bir trafik kazasını görüntüledi. Haritalar’ın Sokak Görünümü’nde hala görüntülenebilen kaza görüntüleri, Google tarafından bulanıklaştırıldı.

Dünyadaki en popüler harita uygulamalarından olan Google Haritalar’ın Sokak Görünümü kamerası 2015 yılında, meydana gelen bir kazayı görüntüledi. Meksika’nın Tlaquepaque kentinde meydana gelen kaza, Google Haritalar'da açık bir şekilde görülebiliyor.

Sokak Görünümü kamerası tarafından yakalanan görüntüde motosiklette bulunan iki kişinin kamyonete çarptığı ve motosiklette bulunan bir yolcunun kamyonun camına diğer yolcunun ise kamyonetin gövdesinin ortasına çarptığı görülebiliyor.

Autoevolution’a göre Sokak Görünümü kamerası tarafından yakalanan görüntü 2015 yılına ait. Google Haritalar’ın Sokak Görünümü’nde hala görüntülenebilen kaza anına ait görüntüler, Google tarafından bulanıklaştırıldı.

Oldukça aktif olan Google Haritalar'ın Sokak Görünümü kamerası, bu tür görüntüleri sıklıkla yakalıyor. Etrafta binlerce aracın bulunduğu sokaklarda böyle görüntülerden maalesef kaçılamıyor. Google, bu kaza görüntülerini ve kuralları ihlal eden görüntüleri bulanıklaştırarak insanları rahatsız etmemeye çalışıyor. Google'ın Haritalar'da kullandığı bu bulanıklaştırma teknolojisi insanların yüzlerini ve plakaları da otomatik olarak bulanıklaştırıyor.