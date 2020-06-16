Google, Google Haritalar veri tabanının kapsamına oyun geliştiricilerini de dahil etmeye karar verdi. Google’ın bu kararı sayesinde geliştiriciler, Pokemon Go benzeri daha fazla oyun ortaya çıkarabilecekler.

Google, pazartesi günü yaptığı açıklamayla Google Haritalar veri tabanını geliştiricilerin erişimine açtığını duyurdu. Google’ın bu hamlesiyle birlikte oyun geliştiricileri, artık Haritalar verilerini oyunlarında dahil edebilecekler. Google’ın duyurduğu araçlar, oyun geliştiricilerinin gerçek dünya verilerini Pokemon Go’ya benzer şekilde oyunlarında kullanmalarına izin verecek.

Google aslında Haritalar verilerinin oyunlarda kullanılmasını sağlayan araçları Mart 2018’de yayınlanmıştı. Ancak araçlar sadece sınırlı sayıda oyun stüdyosuna sunulmuştu. Google’ın yayınladığı araçları kullanan oyun stüdyoları, o zamandan bu yana araçları kullanarak 10 farklı oyun yayınladılar.

Teknoloji devi, birçok oyun stüdyosunun Google Haritalar veri tabanını kullanmak istediği için verileri bütün oyun stüdyolarına açmadan önce altyapı genişletmesi çalışmalarına başladığını duyurdu. Google, açıklamanın ardından Haritalar verilerinin oyunlarda kullanılması için popüler oyun geliştirme aracı Unity için bir yazılım geliştirme aracı sundu.

Google’ın araçları, oyun geliştiricilerin gerçek dünyadaki yerleri kullanmak ve dönüştürmek veya bu yerleri bir oyun için ilgi çekici hale getirmek gibi geliştirmeler yapmalarına izin veriyor. Google ayrıca oyunculara yakındaki alanlar için daha fazla ayrıntı, uzak alanlarda daha az ayrıntı sunan bir özellik gibi yeni özellikleri de araca ekledi.