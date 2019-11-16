Google, kendi uygulaması Haritalar için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme ile gelen küçük bir yenilik olan 3D özelliği, uygulamanın bir nebze daha performanslı çalışmasına olanak sağlıyor.

Google, kendi ürettiği ve piyasaya sunduğu Haritalar uygulaması için sürekli olarak yeni güncellemeler yayınlayarak uygulamayı daha kullanışlı bir hale getirmek için çabalıyor. Şirket, son yayınladığı güncelleme ile birlikte uygulamayı daha performanslı hale getirecek yeni bir yenilik getiriyor. Artık Google Haritalar uygulamasını kullanırken 3D özelliğini kapatabiliyorsunuz.

Google’ın harita uygulaması açıldığı zaman eğer uygulamayı son versiyonuna güncellemediyseniz harita karşınıza varsayılan olarak binaların 3D profilli görüntüsünü çıkartıyor. Bu durum yolunuzu daha kolay bir şekilde bulmanıza olanak sağlıyor olsa da cihazınızın bu görüntüleri işlemek zorunda kalması, siz hareket halindeyken uygulamada performans düşüşleri yaşanmasına sebep olabiliyor. Google, artık bu duruma bir son verecek yeniliği getirdi.

Google Haritalar uygulamasındaki 3D özelliği nasıl kapanıyor?

Google Haritalar uygulamasına getirilen güncelleme ile birlikte artık 3D özelliği kolay bir şekilde kapatılabiliyor. Bunu yapmak için Haritalar uygulamasını açtıktan sonra sağ üst taraftaki profil simgeniz ile pusula simgesinin arasında kalan ‘Katman’ simgesine tıklamanız gerekiyor. Bundan sonra ise yukarıdaki GIF’te gördüğünüz gibi 3D simgesi üzerine tıklarsanız, görüntü artık 3 boyutlu olarak karşınıza çıkmıyor. Özelliği tekrar açmak için ise aynı adımları tamamlamanız yeterli.

Bu durum amiral gemisi akıllı telefonlarda çok büyük bir problem yaratıyor olmasa da düşük seviyeli cihazlar Google Haritalar uygulamasındaki bu özellik yüzünden doğru olarak çalışamayabiliyordu. 3 boyutlu görüntülerin harita üzerinden kaldırılması, düşük seviyeli Android cihazlarda Google Haritalar uygulamasının daha stabil bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak.