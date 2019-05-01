Google Hire, Büyük İşletmeler İçin de Uygun Hale Geldi

Google'ın insan kaynakları departmanında çalışanlarının işini hızlandıracak Hire servisi büyük işletmeler için de uygun hale geldi.

Google, ML ile güçlendirilmiş işe alım servisi Hire’ı duyurdu. Google Hire, işe alım sürecini kolaylaşmasına ve binlerce çalışanı olan işletmelerin modernleşmesine yardımcı olacak. Şirket, işletmeler için birkaç yeni özellik daha ekleyerek işe alım servisini SMB’den (Sunucu İleti Blogu) öteye taşıyacak.

İş talebi için gelen doğru iş başvurularını takip etmek oldukça zaman harcanmasına sebep oluyor, bu yüzden Google talep özelliğini geliştirerek ve onay akışı sunarak, yeni iş ilanları için otomatik olarak onaylananları sunacak.

Google ayrıca Namely, Sapling, AppogeeHR ve Zenefits ile önceden yüklü sorgulamaları ve API’ları vasıtasıyla diğer İK (İnsan Kaynakları) servislerini de Hire ile bağdaştırdı. Namely’nin Başkanı ve Gelir Kurulu Başkanı Graham Younger, Hire’ın, insan kaynakları departmanının işlerini oldukça hızlandırdığını da dile getirdi.