Google'ın 20 Yıllık Tarihinde Kilometre Taşı Neydi?

Google, uzun tarihinde neyi doğru yaptı da bugünlere başarılı bir şekilde geldi? Bugün bu soruyu sizlere soruyoruz.

Google, bu ay resmi olarak 20. yılını kutlamaya başladı. 4 Eylül 1998 tarihinde kurulan şirket, günümüzde internet dünyasının yönünü belirleyen bir şirket konumunda. Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan Google, ne yaptı da internet alemini kazandı? Bu soruyu yanıtlamadan önce Google hakkında ufak bilgilerden bahsedelim.

Google.com’un Tarihçesi

İnternetin henüz çok erken aşamasında olduğu dönemlerden olan 15 Eylül 1997’de alınan Google.com alan adı, ünlü arama motorunun doğum günü olsa da şirket Google.com’un doğum gününü 27 Eylül 1997 olarak kabul etmektedir. Peki, aradan geçen bunca yılda Google’ın bu kadar büyümesinin gerçek sebebi neydi? Aşağıdaki ankete katılarak, Google’ın bugünlere gelmesinin sebebinin sizce ne olduğunu bildirebilirsiniz: