Google’ın Akıllı Saat İşletim Sistemi Wear OS Güncellendi

Google’ın akıllı saat işletim sistemi Wear OS yenilendi. Yapılan arayüz güncellemesi ile birlikte akıllı saatlerin kullanımı çok daha işlevsel bir hal alacak.

Eski adı Android Wear olarak bilinen ancak şimdilerde yenilenerek Wear OS ismiyle anılan Google’ın işletim sistemi güncelleme aldı. Kullanıcılarının istedikleri şeylere daha kolay bir şekilde ulaşmasını amaç edinen ve bu düzeyde de iyileştirmelerde bulunan Google, akıllı saatlerinin artık daha fazla rağbet göreceğini düşünüyor.

Birden fazla bildirimi tek seferde geçmenize olanak tanıyan yeni arayüz güncellemesi, kullanıcılarına akıllı telefon kullanıyormuş hissi yaratacak. Gelen bildirimleri tek el hareketi ile telefonda olduğu gibi yukarı sürüklemenize izin veren güncellemede, kullanıcılar eğer sürükleme hareketini sağa doğru yaparlarsa Google Asistan’ı açmış olacaklar. Uçuş durumu, hava bilgisi ve benzeri işleriniz için işe yarayacak olan özellikler, saate değer katan iyileştirmelerden diyebiliriz.

Güncellemeye genel hatlarıyla bakacak olduğumuzda, insanların etkileşimlere olan bakışının daha kullanışlı bir hal aldığını söyleyebiliriz. Google Asistan ile kişiselleştirilebilen uygulama, Google Fit ile birlikte de daha sağlıklı bir hal alacak. Wear OS’un yenilenmesinde katkıları bulunan Ürün Yönetimi Direktörü Dennis Topper, insanların gerçekten önemsedikleri bilgilere erişmekte zorlanmayacaklarını ve basit bir eylemle amaçlarına ulaşabileceklerini ifade etti.

Öte yandan Topper, bir akıllı saatin insanların hayatını kolaylaştırabilecek etkiye sahip olması gerektiğini de belirtti. Gün boyunca sizin için aktif olarak çalışacak olan saatiniz; yağmur yağmadan önce size yanınıza şemsiye almanızı ya da bir yere ulaşmanız gerekiyorsa izlemeniz gereken yolu söyleyebilir. Tüm bu işler için Google Asistan’dan yardım alacak olan akıllı saatler, günlük kullanım için oldukça kullanışlı iyileştirmeler ile donatılmış durumda.