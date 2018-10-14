Google Pixel'in kamera uygulamasına Artırılmış Gerçeklik Stickerları'nı entegre ediyor.

Google 9 Ekim günü yaptığı lansmanda Pixel 3'ü ve Pixel 3 XL'i tanıtmıştı. Bununla beraber, Pixel'in kamera uygulamasına bir ton yenilik getiren Google, kullanıcılar tarafından oldukça olumlu karşılandı. Google, Pixel'in kamera uygulamasına; En İyi Çekim, Sıfır Gecikmeli HDR+, Süper Yakınlaştırma, Gece Görüş, Grup Selfie ve Google Lens gibi son teknoloji özelliklerin yanı sıra Google Artırılmış Gerçeklik Sticker'ları "Playground"u da ekledi.

iPhone X ile teknoloji alemine katılan AR Sticker'lardan geri kalmayan Google, Pixel'in kamera uygulamasına yepyeni artırılmış gerçeklik emoji paketleri (Hava Durumu, Hayvanlar, Spor, İşaretler ve Süper Kahramanlar gibi) ekledi. Playground'a Marvel's Avengers karakterlerini (Iron-Man, Hulk ve daha fazlası) ekleyen Google, Playground ile daha önce uygulamada bulunmayan birçok değişikliğe imza attı.

Geliştirilen Yapay Zeka'yı kullanan Playground artık; daha gerçekçi animasyonlar yaratabilmekte ve mekanı ve sizi analiz ederek uygun emojiler önerebilmekte. Bunun yanında Google geliştirici ekibi, Gboard'da olduğu gibi eğlenceli yazıları ve animasyonlu stickerları da Playground'a eklendi.

Playground'u sadece arka kamera ile değil aynı zamanda ön kamera ile de kullanabilmenizi sağlayan Google, ortaya birçok yaratıcı videonun çıkmasını sağlayacak gibi duruyor.