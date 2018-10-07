Google'ın Chrome OS'a Sahip Yeni Tableti Görüntülendi

Google'ın Chrome OS işletim sistemli yeni tabletine dair yeni fotoğraflar sızdırıldı.

Google’ın 9 Ekim tarihli donanım lansman etkinliğinde neler sergileyeceğini az çok biliyoruz; ancak bu cihazlara yönelik sızıntılar devam ediyor. Sızdırılan son fotoğraflar ise Google’ın Chrome OS adlı işletim sistemiyle çalışan tabletine ait. Pixel Slate olarak adlandırılacağı düşünülen tablet, görünüş olarak muhtemelen Surface Pro’ya benzeyecek; zira fotoğraflara bakılırsa cihazın hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olabileceği görülüyor. Bu cihaz formu son yıllarda popüler olduğu için Google da bu furyaya katılmak isteyecektir.

MySmartPrice tarafından paylaşılan fotoğraflara göre, parmak izi okuyucusu ve bir veya iki adet USB-C çıkışı olan bir tablet söz konusu. Görünüşe göre cihaz koyu mavi renkte gelecek ve standart Chrome OS görünümünden biraz daha farklı bir yazılım arayüzüne sahip olacak. 9to5Google’ın sağladığı fotoğraflara göre ise, cihaz koyu mavi renkli bir PixelBook Pen kalemine sahip olacak ve muhtemelen mevcut beyaz versiyonda olduğu gibi 99 dolardan satılacak.

Herhangi bir bilginin mevcut olmadığı husus ise Pixel Slate’in ne gibi teknik özellikler sunacağı. Google cihazın daha ucuz olmasını isterse Pixelbook’un üst seviye bileşenlerine sahip olmayacağı düşünülüyor. Bir söylentiye göre cihaz istendiği takdirde hem Windows 10’u ve Chrome OS’i dual-boot özelliğiyle çalıştırabilecek.