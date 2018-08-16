Google'ın Çin Pazarına Geri Dönüş Kararı Protesto Ediliyor

Google, yeni bir karar aldı ve Çin pazarına geri dönüyor. Ancak şirket çalışanları, etik bulmadıkları için kararı protesto etmeye başladılar.

Google, 2010 senesinde Çin'in sahip olduğu sansür yasalarını gerekçe göstererek ülkenin pazarından çekilmişti. Ancak kalabalık nüfusu ve geniş pazarı ile Çin, tüm şirketler için büyük bir gelir kaynağı. Google da aradan geçen 8 senenin ardından yeniden bu geniş pazara dahil olma kararı aldı fakat çalışanlar bu karardan çok da memnun değil.

Google'ın Çin'de yeniden arama motoru ve uygulama marketi gibi hizmetleriyle kullanıma sunulması, beraberinde tüm bu hizmetlere uygulanması gereken bir dizi sansürü getiriyor ve Google çalışanları bu sansür uygulamalarının şirketin politikalarına aykırı olduğunu düşünüyor. Şirket Çin için sansürlerin uygulandığı özel bir arama motoru oluşturmaya başladı ancak çalışanlar ne ürettiklerini bilmek istediklerini belirterek şirketi bu konuda daha şeffaaf olmaya davet etti. 1000'den fazla çalışan, şirket yönetimiyle taleplerini bildirdikleri bir mektup paylaştılar.

Google henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak Çin pazarının büyüklüğü ve şirkete kazandıracakları düşünüldüğünde, çalışanlar istedikleri şeffaflığı elde etseler dahi sansür yasalarıyla örtüşen bir arama motoru üretmek zorunda kalacakları kesin diyebiliriz. Aynı zamanda Çin pazarının da bu durumu hoş karşılayıp karşılamayacağı meçhul çünkü Play Store'un yokluğunda ülkede onlarca uygulama marketi ortaya çıktı ve Google ile rekabet muttemelen hoşlarına gitmeyecektir.