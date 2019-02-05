Teknoloji devi Google, mobil veri paylaşımını inanılmaz derecede kolaylaştıran Instant Tethering özelliğini daha fazla akıllı telefon ve Chromebook'a getiriyor.

Günümüzde mobil internet hızları, Wi-Fi internet hızlarını geride bırakacak seviyelere ulaşmış durumda. Dolayısı ile ihtiyaç halinde mobil veriyi bilgisayarlarla paylaşmak sık sık kullanılan bir yöntem haline geldi. Google, Play Hizmetleri’nin 10.2 sürümü ile birlikte hizmete sunduğu Instant Tethering özelliği sayesinde Android kullanıcılarının mobil veri paylaşımını çok daha kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor.

Instant Tethering özelliğinin kurumunu tamamladığınızda bilgisayarınız, Wi-Fi ağı bulunmadığında mobil veriye bağlanmak için sizden izin istiyor. Ayrıca bilgisayarda 10 dakika etkinlik gerçekleşmediğinde mobil veri bağlantısı otomatik olarak kapatılıyor. Instant Tethering son derece faydalı bir özellik olsa da ilk başlarda son derece sınırlı sayıda cihaz tarafından destekleniyordu. Bugüne geldiğimizde ise Google, Instant Tethering desteğini daha fazla cihaza sunmuş durumda.

Artık HTC U11, U11+, HTC U12+, Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, LG G7 ThinQ, LG V30, V30+, V30S ThinQ, V30S+ ThinQ, LG V35 ThinQ, LG V40 ThinQ, Motorola Moto Z, Motorola Moto Z2 Force, Motorola Z3, Nexus 5X, Nexus 6, Nexus 6P, OnePlus 5, 5T, OnePlus 6, 6T, Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Samsung Galaxy S7, S7 Active, S7 Edge, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8, S8+, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, S9+ modelleri Instant Tethering desteğine sahip.

Ayrıca Acer Chromebook 13, Acer Chromebook 14, Acer Chromebook 15, Acer, Chromebook R11, Acer Chromebook Spin 13, ASUS Chromebook C423, ASUS Chromebook Flip C302, Dell Inspiron Chromebook 14, HP Chromebook 11 G5, HP Chromebook x2, HP Chromebook x360 14, Lenovo Yoga Chromebook C630, Samsung Chromebook 3, Samsung Chromebook Plus V2, Samsung Chromebook Plus V2 LTE Chromebook modelleri de Instant Tethering desteğine sahip olacak.