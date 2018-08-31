Google, MasterCard'dan Müşterilerin Ekstrelerini Satın Almış

Google'ın, geçtiğimiz senelerde müşterilerin 'çevrimdışı' satın alma verilerini alarak, Google üzerinden çeşitli reklamların gösteriminde kullandığı ortaya çıktı.

Google, son aylara kadar özel verilerimizin güvenliği konusunda sicili temiz şirketler arasında görülüyordu. Ancak skandalların damlamasıyla sağnak yağışa dönmesi bir oldu. Konum servislerinin kapalı olsa dahi saklandığının ortaya çıkması sonrası, şimdi karşımızda daha ciddi bir vaka var.

Buna göre Mastercard ve Google hiçbir şeklide basına ve müşterilere duyurmadıkları gizli bir anlaşma yapmış durumdalar. Google'ın, Mastercard müşterilerinin satın alma bilgileri karşılığında milyonlarca dolarlık bir ödeme yaptığı iddia ediliyor. Buna göre müşterilerin ekstre bilgilerini satın alan Google, bu bilgileri reklam gösterimlerinde kullanıyor.

Bloomberg'in raporuna göre sistem şu şekilde işliyor: Diyelim Google'ın reklamlarından birine tıklayarak bir ürüne göz attınız ama bu ürünü satın almadınız. Daha sonrasında MasterCard'ınız aracılığıyla bu ürünü herhangi bir mağazadan satın aldığınızda, MasterCard direkt olarak Google'ı konudan haberdar ediyor. Ya o ürüne benzer başka ürün reklamları görüyorsunuz ya da reklam gösterimleriniz farklı bir alana kaydırılıyor.

Gördüğünüz gibi arka planda dönen dolaplar oldukça trajik hale gelmiş durumda. İstediğiniz güvenlik önlemini alın; şirketler bir şekilde sizin bilgilerinizi kendileri için kullanmanın bir yolunu buluyorlar.