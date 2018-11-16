Bir gözlükten öte kişisel asistan olan Google Glass'ın 2. nesil versiyonu 2019'da satışa çıkacak.

İlk kez 2013 yılında piyasaya sürülen Google Glass, üzerinde bulunan ekranıyla kullanıcısına kişisel asistanlık yapıyordu. Ne yazık ki insanları sürekli kayıt altına alan bir kamera hissi yaratan Google Glass, gizlilik ve güvenlik sorunları doğurduğundan ve elbette ki yüksek fiyatı dolayısıyla rafa kalkmış bir projeydi.

Esas olarak Google Glass, ilk başarılı giyilebilir teknoloji ürünlerinden birisiydi. Kullanıcısının internette sesli komutlarla gezinmesine ve ekranda istenilen bilgilerin görüntülenmesine olanak tanıyan Google Glass, deneyimleyen kişileri oldukça mutlu etmişti. Geçtiğimiz yıl içerisinde Google Glass Enterprise Edition adlı ilk sürümüne göre iyileştirmeler ve yenilikler içeren yeni bir Google Glass piyasaya sürülmüştü ancak ne yazık ki yine fiyatı - 1.500$ - oldukça yüksekti.

~Google Glass'in yüz tanıma özelliği ve etkileşimi.

Gelen bilgiler doğrultusunda Google Glass'ın üçüncü sürümü Google Glass 2'nin geliştirme aşamasında olduğu ve 2019 yılı içerisinde piyasaya sürüleceği öngörülüyor. Google Glass 2 FCC (Federal İletişim Komisyonu) tarafından halihazırda onaylandı ancak gözlüklerin, 2018 yılı sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenmemekte. FCC'de ortaya çıkan bilgilere göre Google Glass 2, 4G bağlantısını desteklemeyecek ancak Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını destekleyecek. Son olarak Google Glass 2'den batarya ömrü ve kamera konusunda da önemli gelişmeler bekleniyor.