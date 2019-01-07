Kullanıcıları korumak amacı ile uygulama izinlerinde değişiklik gerçekleştiren Google, bazı sevilen uygulamaların hizmet dışı kalması nedeni ile topa tutuldu.

Dünyanın en popüler mobil işletim sisteminin sahibi olan Google, kötü amaçlı geliştiricilerin kullanıcıların kişisel bilgilerine erişimini zorlaştırmak için geçtiğimiz yılın sonlarında Play Store’un SMS ve telefon izinlerinde bir değişiklik gerçekleştirmişti. Bu değişiklik, kağıt üzerinde kullanıcıların koruyan bir değişiklik gibi görünse de bazı meşru uygulamalar da yapılan değişiklik yüzünden işlevlerini kaybetti.

Tasker gibi kullanıcılara pek çok farklı işlevle hizmet veren uygulamalar bu değişiklikten etkilenince Google, kullanıcı ve geliştirici şikayetlerinin üzerinde görev otomasyonu uygulamalarını değişikliklerden muaf tuttu. Fakat bir ‘çalıntı-koruma’ programı olarak tanımlanan Cerberus, Google’ın izin değişikliklerinden hala etkilendiği için tam kapasite hizmet veremiyor.

Cerberus, kullanıcıların kaybolan ya da çalınan telefonlarını SMS ile kontrol edebilmesini sağlıyor. Dolayısı ile SMS erişimi uygulama için oldukça önemli. Uygulamanın işlevleri arasında;

Konumlandırma ve takip etme

Cihaz sessizde olsa bile sesli alarm çalıştırma

Dahili hafıza ve SD kartı silme

Cihazı bir kod ile kilitleyebilme

Mikrofon ile ses kaydı

Son gelen ve giden çağrı kayıtlarını alma

Cihazın bağlı olduğu ağ ve operatör bilgisini alma bulunuyor.

Teknik olarak baktığımız zaman Cerberus’un Google’ın kendi Cihazımı Bul uygulamasından daha fazla işleve sahip olduğunu ve bu nedenle daha fazla yetki talep ettiğini söyleyebiliriz. Ancak kullanıcılar, Google’ın bir an önce Cerberus’u bir istisna olarak işaretlemesini bekliyor. Geliştiricinin ise Google’a konu ile ilgili itiraz etmek için 9 Ocak’a kadar süresi bulunuyor.