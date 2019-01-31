Google, Kullanıcı Verilerini Toplayan Uygulamasını Kaldırdı

Google, iPhone kullanıcılarının kullanım verilerini toplayan Screenwise Meter adlı uygulamasının Apple dağıtım politikalarını ihlal ettiğini itiraf ederek özür diledi ve iOS platformundan kaldırdı.

Kullanıcı verilerini toplama amacı ile yayınlanan Facebook Research adlı uygulamanın Apple dağıtım politikalarını ihlal etmesi nedeni ile kaldırılmasının ardından Google’dan flaş bir hamle geldi. Google’ın kullanıcı verisi toplama uygulaması olan Screenwise Meter’ın Apple’ın kurumsal programında hiç olmaması gerektiğini belirten Google, Apple dağıtım politikalarını ihlal ettiğini belirterek platformdan kaldırıldığını duyurdu.

Facebook Research uygulaması, 13-35 yaş kullanıcı kitlesini hedef alıyorken, Screenwise Meter uygulaması tam tersine yetişkin bireyleri hedef alıyordu. Kullanıcıların Screenwise Meter programından istedikleri zaman çıkabileceklerini belirten Google, Screenwise Meter’ın uygulamalar ya da cihazdaki hiçbir şifreli veriye erişiminin bulunmadığını söyledi. Google ayrıca Screenwise Meter’ın gönüllülük esaslı olduğunun altını çizdi.

Bir Google sözcüsü, konuyla ilgili olarak CNET'e yaptığı açıklamada, ‘’Screenwise Meter iOS uygulaması, Apple'ın geliştirici kurumsal programı kapsamında dağıtılmamalıydı.’’ dedi ve ekledi; ‘’Bu bir hataydı, özür dileriz.’’ Google’ın ‘hatasının’ ani bir şekilde farkına varmasının en büyük nedeni, Apple’ın Facebook Research uygulamasının dağıtım politikalarını ihlal ettiğini açıklaması oldu.