Google'ın çatı şirketi Alphabet, geçtiğimiz günlerde şaşırtıcı sonuçlar içeren yıllık analiz raporunu yayınladı. Yayınlanan raporu inceleyenlerin gözüne çarpan en önemli ayrıntı, Microsoft'un dijital asistan pazarındaki rakiplerin olduğu listeden çıkarılması oldu.

Dijital asistan pazarında son yıllarda büyük atılım gösteren Google, her yıl yayınladığı yıllık analiz raporlarında geçmiş yıllara göre önemli bir değişikliğe imza attı. 10 gün önce CNBC tarafından bildirilen bu değişiklik, Google'ın artık Cortana'yı rakip olarak görmediği şeklinde yorumlanıyor.

Şirketler piyasa analizi yaparken, genel olarak tüm rakiplerini inceler ve raporları buna göre hazırlar. Örneğin Alphabet'in yayınladığı raporda, mobilde %1'den az, bilgisayarlarda %8'den az pazar payına sahip Bing arama motoru, hala rakip listesinde yer alıyor. Google'ın Cortana'yı listeden çıkarmış olması, diğer dijital asistanlardan geride kalan Cortana'nın başarısız olduğunu gösteriyor.

Alphabet'in yayınladığı raporda, geçtiğimiz yıl Microsoft'un da bulunduğu dijital asistan pazarındaki rakipler listesinde şu an yalnızca Amazon ve Apple yer alıyor. Microsoft'un hala rakip olarak görüldüğü alanlar ise arama motorları, kariyer platformları (LinkedIn) ve kurumsal bulut hizmetleri.

Google'ın Android tabanlı Samsung cihazlarda yer alan Bixby'e rağmen Samsung'u da rakip olarak listeye almamış olması bir diğer detay. Google'ın Android cihazlarda kullanılan internet tarayıcıları için rakip listesi oluşturmadığını da ekleyelim.