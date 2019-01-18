Microsoft'un CEO'su Satya Nadella "Bizde de bu var"cılardan olmak istemiyor. Halihazırda var olan şeylerin üzerine koymayı tercih eden Microsoft'un sesli asistanı Cortana'yı Google Asistan ve Amazon Alexa ile birlikte çalışabilir hale getirmesinin temel sebebi de bu.

Satya Nadella, bu haftanın başlarında Microsoft'un Genel Merkezindeki davetli basın gününde yaptığı açıklamalarla kendi bakış açısını anlattı. Nadella, gazetecilere şu sözleri sarf etti:

"Cortana'yı, örneğin Alexa'nın arama yaparken kullanabileceği bir yetenek haline getirsek daha güzel olmaz mı? Yoksa Cortana'yı Alexa'ya bir rakip haline mi getirmeliyiz? Açıkçası biz ilkini yapmaya karar verdik. Çünkü Cortana, Office 365 abonesi olan herkes için gerekli bir 'yetenek'."

Bu açıklamadan Microsoft'un diğer sesli asistanlar ile kapışmayacağını anlıyoruz. Fakat söylenenlerde çok da belli olmayan bir şey var: Microsoft akıllı hoparlör piyasasında hiç rekabet etmeyecek.

Birçok şirket, rakipleri kendi platformlarını oluşturduktan çok sonra buna karşılık vermek için yeni ürünler ortaya koymaya çalışıyor. Her ne kadar bu durum bazen işe yarasa da (örneğin Apple) çoğu kez sonuçsuz kalıyor ya da pazarın gereksiz biçimde kalabalıklaşmasına neden oluyor. Microsoft'un bu yaklaşımı ise müşterilerin kullandığı platformlar üzerine kurulduğu için aradaki geçiş süreci kolaylaşıyor. Bunun bir sonucu olarak da daha fazla tercih ediliyor.

Microsoft, benzer bir yolu Windows 10'un Fall Creators Update 2017 güncellemesinde izlemiş ve Graph adını verdiği uygulamasını sadece kendi işletim sistemi için kilitlememişti. Sonuç olarak Microsoft'un en azından şu an için sesli asistan piyasasına girmeyeceği açık.