Google'dan Mors Kodu ile Oynan Oyunlara Destek

Adı zaman zaman spekülasyonlarla anılan Google, bu sefer çok güzel bir iş ile karşımızda. Google'ın desteği ile kısıtlı hareket imkanı olan çocuklar için oyunlar geliştirildi.

Google, Adaptive Design Association ile yaptığı işbirliğiyle, 5 oyunu Mors kodlarıyla kontrol edebilme imkânı sunuyor. Oyunlar, Mayıs 2018’de duyurulan GBoard ile Mors kodlarını kullanıyor. Amaç ise diğer kontrolleri kullanamayanlar ve Mors kodlarını öğrenmek isteyenlere yardımcı olmak.

Oyunlar, 2 gün içinde tasarımcılar ve geliştiricilerden oluşan 5 takım tarafından geliştirildi ve ekiplerin her biri kısıtlı hareket imkânı olan çocuklarla çalıştı. Çocuklar, oyunlarda kreatif direktör olarak yer aldı ve oyunlar onların spesifik görüşüne göre şekillendirildi. Örneğin, katılımcı çocuklardan Olivia’nın ‘Alphabet’s Got Talent’ oyunu, en sevdiği yetenek yarışmasına göre şekillendirildi.

Mors kodu basit fakat kalıcı bir iletişim yöntemi. Sadece çizgi ve noktalardan oluşuyor ve ABD Donanması, Sahil Güvenlik de dahil olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Ayrıca radyolar, telefonlar ve internet gibi birçok tehlikeden de korunabilmiş durumda. Bu tehlikelerden kurtulmasının altında ise basitliği yatıyor ve zor iletişim kurabilen insanlar için harika bir araç. Mors kodunu kullanabilmek için gerek tek şey bir girdi, farklı farklı birçok koşula göre uyumlandırılabilir ve kolayca öğrenilebilir.

Google, Experiments with Google sitesinde oyunların kodlarını paylaştı. Geliştiriciler Mors kodu kullanan diğer açık kaynak kodlu örneklere katılabilir. Google, bu kaynakların diğer geliştiriciler için bir ilham kaynağı olmasını umut ediyor.