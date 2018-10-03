Geçmişe baktığımızda Google'ın patentlerle arasının çok iyi olmadığını görüyoruz. Ancak teknoloji devi artık Prior Sanat Arşivleri'ne destek vermeye başladı.

Google'ın Prior Sanat Arşivleri'ne verdiği destekle beraber müfettişler, yaptıkları araştırmanın Google Patentler'de görüntülebilir olup olmamasına daha rahat karar verebilecekler. Prior Sanat Arşivleri; ABD Patent ve Marka Ofisi, Cisco ve MIT Media Lab ile ortaklık kurarak patent inceleyicilerine daha fazla bilgi vermeyi amaçlıyor.

Prior Sanat Arşivleri, "Patent başvurularını inceleyen denetçiler, mevcut teknolojiyi kapsamlı bir şekilde araştırmalı, mevcut teknolojiyi patentlemeye yönelik herhangi bir girişimi reddetmeli ve patent talepleri ile daha önce gelenler arasındaki farklılıkların açık bir kaydını geliştirmelidir" diyor.

Asıl sorun, teknolojik ürünlerin belgelemelerinin genellikle kolayca olmaması ve kullanım kılavuzlarında, teknik özelliklerde veya ürün pazarlama materyallerinde rahatça bulunamaması. Bu nedenle denetçiler, tüm bilgilere sahip olmadan karar alabiliyor; bu yüzden mevcut teknolojiyle alakalı kararlarda hatalar ortaya çıkabiliyor.

Prior Sanat Arşivleri ile herkes, bulunması zor teknik materyalleri kolayca arama yapılabilen bir açık platforma yükleyebiliyor. Google'ın projeye verdiği bu destek ile artık Google Patentler çok daha iyi çalışıyor.