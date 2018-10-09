Google Pixel 3’ün Diğer Amiral Gemilerinden Farkı Ne?

Bugün (9 Ekim) tanıtılan Pixel 3 ile beklenen tüm amiral gemileri sıralanmış durumda. Peki farkları neler?

Pixel lansmanı da yapıldığına göre Google, Apple ve Samsung’dan gelecek tüm amiral gemilerini görmüş bulunmaktayız. Hâlihazırda zaten en iyi kamera diye bahsedilen kamerasını yapay zekâ ile pekiştiren Google, kendinden çok daha fazla söz ettirecek gibi duruyor. Google’ın tanıttığı bazı özellikler yalnızca Pixel ailesine özel olsa da bazı özellikleri diğer amiral gemilerinde de görmüştük.

Kamera Özellikleri

Saydığımız firmaların amiral gemilerinin bir ortak noktaları bulunuyor. Farklı sayılarda da olsa (Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL ve Glaxy S9 bünyesinde tek kamera barındırıyor) hepsi 12MP’lik kameralarla gelmekte. Peki ortak nokta ya da ayrım noktaları neler?

Pixel 3’ün Top Shot özelliğini örnek olarak alabiliriz. Yapay zekâsı sayesinde fotoğraf çekildiğinde en iyi kareyi seçen özellik, Apple’ın tanıttığı Live Photo ile aynı işlevi görmekte.

Pixel 3 ve Pixel 3 XL, öndeki ikinci kamerası sayesinde Group Selfie Cam (Grup Selfie Kamerası) özelliğini de tanıttı. Google tanıtımında iPhone Xs’ten %184 daha geniş bir açıya sahip olacağını söylediği ön kamerası büyük gruplarda selfie çekme sorununu ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

Diğer özelliklerin karşılaştırmasını aşağıdaki tablomuzdan yapabilirsiniz: