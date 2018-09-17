Google Pixel 3'ün Dördüncü Renk Seçeneği Ortaya Çıktı

Google'ın gelecek haftalarda tanıtacağı telefonu Pixel 3'ün yeni renk seçeneği Jon Prosser tarafından ortaya çıkarıldı. Yeni renk 'Şeftali' adıyla karşımıza çıkacak.

Google, birkaç sene önce Nexus isimlendirmesinden vazgeçip Pixel serisini tanıtmıştı. Özellikle kamera departmanında büyük ilgi toplayan Pixel serisinin yeni üyesi önümüzdeki günlerde tanıtılacak. Tanıtımdan önce ise daha önce bilinen üç rengin haricinde dördüncü bir renk de ortaya çıktı. Adı kodlarda pembe olarak geçse de Şeftali renginde olacak olan yeni rengin telefonda nasıl görüneceği hakkında bir bilgimiz yok. Ancak kötü görünmeyeceğini düşünüyoruz.

Bu bilgiler Google'ın Google Pixel 3 teaser sayfasından gelmekte. Bahsedilen renkler arasında Mavi, Yeşil, Pembe ve Siyah var. Bu renkler haricinde beyaz bir telefonun da olacağından eminiz. Daha önceleri mavi / açık mavi renkli Pixel'leri gördüğümüz için su yeşili tarzı renkler de görürsek çok da şaşırmamak gerek. Bu, o renklerin kötü olduğu anlamına gelmiyor tabii ki.

Kodlardaki renklerin gerçek hayattaki karşılıkları şöyle:

Mavi = Su Yeşili

Yeşil = Beyaz

Siyah = Siyah

Pembe = Şeftali

Google Pixel 3 etkinliği 9 Ekim 2018 Salı günü, Türkiye saatiyle 18.00'da başlayacak. Etkinlik YouTube'da canlı olarak yayınlanacakken daha önceki tanıtımlar gibi burada da iki farklı versiyonun olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Google Home ile ilgili yeni donanım ve/veya yazılımlar da karşımıza çıkabilir. 9 Ekim'de Pixel 3 resmi olarak tanıtıldığında cihaz ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi Webtekno'da bulabileceksiniz.