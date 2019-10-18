Google, Pixel 4'ün 5G'li Gelmeme Nedenini Açıkladı

Google Pixel 4’ün tanıtılmasından önce yayınlanan bazı raporlar, yeni nesil amiral gemisinin 5G’li özel bir versiyonunu da görebileceğimize işaret ediyordu. Fakat New York’taki lansmanda sahneye çıkan sadece iki cihaz vardı: Pixel 4 ve Pixel 4 XL. 5G'li bir model ise hiç gözükmedi.

Yılın en çok beklenen amiral gemisi modellerinden Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL, 15 Ekim tarihinde Türkiye saati ile 17.00’de başlayan ‘Made by Google’ etkinliğinde tanıtılmıştı. Pek çok yeniliği bünyesinde barındıran yeni nesil Pixel’ler, gerek tasarım gerekse donanımsal özellikleri bakımından dikkatleri üzerine toplamıştı.

Lansmandan önce yayınlanan bazı raporlarda, Google’ın yeni nesil akıllı telefonunun 5G versiyonunu da tanıtabileceği söyleniyordu. Nitekim Samsung ve Huawei’nin bu yıl ilk 5G’li cihazlarını piyasaya sürdüğünü düşündüğümüzde, bu spekülasyonunun gerçekleşme ihtimali bir hayli yüksek görülüyordu. Ne var ki, beklenen olmadı ve 5G destekli Pixel’ler başka bahara kaldı.

Pixel 4 serisinde 5G desteğinin neden bulunmadığı hakkında ilk kez konuşan Google’ın ürün yönetimi başkan yardımcısı Brian Rakowski, şirketin 5G’yi kabul etmesi için uygun koşulların henüz oluşmadığını söylüyor.

“Bunu yapacağız; ancak şimdi 5G’li bir telefonu piyasaya sürmek için doğru zaman değil” diyen Rakowski, yeni nesil haberleşme teknolojisinin hem donanım hem de kapsama alanı bakımından yeterli seviyeye ulaşmadığını belirtiyor.

5G teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Rakowski, “Bu alanda yapılacak daha çok iş var. Bunu doğru zamanda ve doğru yerde yapmak istiyoruz. Tam anlamıyla emin olduğumuz zaman 5G’li bir akıllı telefon tanıtacağız; ancak şimdi değil” ifadelerini kullandı.

Google Pixel 4 teknik özellikleri:

Ekran: 5,7 inç, FHD+, 444 ppi, 19:9, 90 Hz, OLED ve Ambient EQ otomatik renk ayarlama desteği

Boyut ve ağırlık: 68,8 x 147,1 x 8,2 mm ve 162 gram

Batarya: 2.800 mAh, 18 W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj kullanımı

Kameralar: 12,2 MP, f/1,7 ana kamera, OIS desteği, 77 derece görüş açısı ve 16 MP f/2,4 telefoto lens, OIS desteği, 52 derece görüş açısı

RAM: 6 GB

Depolama: 64 ve 128 GB

İşlemci: Snapdragon 855

Koruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka), IP68 sertifikası

Diğer: Çift SIM kart, Pixel Neural Core yardımcı işlemci, Motion Sense radar sensörü

Google Pixel 4 XL teknik özellikleri:

Ekran: 6,3 inç, QHD+, 537 ppi, 19:9, 90 Hz, OLED ve Ambient EQ otomatik renk ayarlama desteği

Boyut ve ağırlık: 75,1 x 160,4 x 8,2 mm ve 193 gram

Batarya: 3.700 mAh, 18 W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj kullanımı

Kameralar: 12,2 MP, f/1,7 ana kamera, OIS desteği, 77 derece görüş açısı ve 16 MP f/2,4 telefoto lens, OIS desteği, 52 derece görüş açısı

RAM: 6 GB

Depolama: 64 ve 128 GB

İşlemci: Snapdragon 855

Koruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka), IP68 sertifikası

Diğer: Çift SIM kart, Pixel Neural Core yardımcı işlemci, Motion Sense radar sensörü