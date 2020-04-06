ABD merkezli teknoloji devi Google’ın geçtiğimiz sene düzenlediği Made by Google etkinliğinde tanıttığı Pixel Buds 2’nin çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Google Pixel Buds 2, nisan sonu veya mayıs başında çıkabilir.

Son dönemde kablosuz kulaklıkların popülaritesi bir hayli artmaya başladı. Kablosuz kulaklık çıkaran şirketler arasına ABD merkezli teknoloji devi Google da Pixel Buds adını verdiği kulaklıklarıyla katıldı.

Şubat ayının ortalarında B&H Photo isimli bir şirket, Google’ın Pixel Buds 2 adını verdiği kablosuz kulaklıklarını ön siparişe açmıştı. Birkaç gün önce de Chicago merkezli bir şirket olan Abt, kulaklıkları bünyesinde listeledi.

Pixel Buds 2:

Etiket fiyatı 179 dolar (vergisiz 1.214 TL) olan bu kablosuz kulaklığın çıkış tarihi belirtilmemişti. Kulaklıklar için ön sipariş veren kullanıcılara, Abt tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmeye başlandı. Gönderilen mesajlarda muhtemel çıkış tarihinden bahsedildi.

Kulaklıkların çıkış tarihiyle ilgili olarak ön sipariş veren kullanıcılarını bilgilendiren Abt, direkt olarak Google’dan alınan bilgileri aktarıyor gibi gözüküyor. Kaliforniya merkezli şirket, Pixel Buds 2’lerin, nisan sonu mayıs başında depolara ulaşabileceğini söylemişti.

Abt, kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme mesajında “Bu mesajı, Google Pixel Buds ön siparişinizin güncel durumundan haberdar olmanız için yazıyoruz. Google tarafından bu yeni ürünün depolarımıza nisan sonu, mayıs başında gönderileceği konusunda bilgilendirildik. Bu ürünü olabildiğince erken alabilmek için Google ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Ürün elimize ulaştığında derhal siparişinizi göndereceğiz” dedi.

Bu bilgiler ışığında Google Pixel Buds 2’nin piyasaya sürülme tarihinin de benzer bir zaman aralığında olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Teknoloji devi, Pixel Buds 2’yi geçtiğimiz senenin ekim ayında düzenlediği Made by Google 2019 etkinliğinde duyurmuştu. Kulaklık, bu süre zarfında Bluetooth SIG, Wireless Power Consortium ve FCC onaylarından geçti.