Google, Telefon isimli uygulamasının beta sürümünü güncelledi. Sunulan güncelleme, kullanıcıların ilerleyen dönemlerde iki etkili özelliğe sahip olacaklarını ortaya koyuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, özellikle de Android ekosistemi için geliştirdiği uygulamalarla tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor. Bu bağlamda Google'ın sunduğu uygulamalardan bir tanesi de "Telefon". Kullanıcılar, bu uygulamayı kullanarak arama yapma deneyimlerini bir hayli iyileştiriyorlar ve bugün 100 milyondan fazla tüketici, Telefon uygulamasını kullanıyor. Bu uygulama, ilerleyen dönemlerde ise çok önemli bazı yeni özelliklere kavuşacak.

Google geliştiricileri, Telefon uygulamasının beta sürümünü güncellediler. Tüketicilerin hizmetine sunulan güncelleme, Telefon uygulamasının ilerleyen dönemlerde kazanacağı iki önemli özelliğini ortaya çıkarmış oldu. Yeni özellikler, Telefon uygulamasının verimliliğini artıracak ve tüketicilere daha etkili bir uygulama deneyimi yaşatacak gibi görünüyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Google'ın Telefon uygulamasındaki yeni özelliklere yakından bakalım.

Google'ın Telefon uygulamasına tek yönlü görüntülü görüşme özelliği geliyor

Google'ın Telefon uygulamasının son beta sürümünü inceleyen geliştiriciler, uygulamanın "1-way video" (tek yönlü video) isimli bir özelliğe sahip olduğunu fark ettiler. Bu özellik, adından da anlaşılabileceği üzere bir arama sırasında sadece bir kullanıcının görüntülü olarak konuşmaya katılmasını sağlıyor. Böylelikle kullanıcılar, Google'ın Telefon uygulamasını kullanarak tek yönlü video arama yapabilecekler.

Telefon uygulamasının yeni beta sürümünde ortaya çıkan bir diğer önemli özellik ise "flip to silence" (sessizliğe çevir) olarak isimlendiriliyor. Bu özellik kapsamında kullanıcılar, telefonlarının ekranını yere gelecek şekilde çevirdiklerinde, gelen aramayı sessize almış olacaklar. Ancak flip to silence isimli özelliğinin kullanılabilirliği, şu an için tartışmalara açık gibi görünüyor.

Google, Telefon isimli uygulamasının bazı telefon modelleri için sunduğu sürümlerinde "flip to shhh" isimli bir özellik sunuyor. Tüketiciler, bu özellik kapsamında telefonlarını ters çevirdiklerinde hem gelen aramayı sessize hem de telefonlarını "Rahatsız Etme" moduna alıyorlar.