Google, Play Store'da bulunan ve Suudi hükumeti tarafından yayınlanan uygulamanın, tartışmalara rağmen politikaları ihlal etmediği için kaldırılmayacağını söyledi.

Suudi Arabistan hükumeti tarafından vatandaşların kullanımına sunulmuş olan Absher adlı uygulama, kullanıcıların devlet hizmetlerine erişmelerini, iş veya izin başvurusunda bulunmalarını, para cezalarını ödemelerini ve lisansları yenilemelerini sağlıyor. Fakat uygulamanın tartışma yaratan bir özelliği de bulunuyor. Uygulamayı kullanan erkekler, uygulama aracılığı ile eşlerinin yerlerini ve ne yaptıklarını görebiliyorlar.

Uluslararası Af Örgütü gibi insan hakları savunucuları, uygulamanın bir kişinin, bir başka kişiyi izni olmadan takip etmesine izin verdiği için insan hakları ihlali gerçekleştirdiğini, bu nedenle de Play Store ve App Store’dan kaldırılması gerektiğini söylüyorlar. Apple CEO’su Tim Cook, konuyu araştıracağını söylese de henüz bir açıklama paylaşmadı. Google ise Absher ile ilgili kararını açıklamış durumda.

Google’dan Jackie Speier’in açıklamasına göre Absher, Play Store’un geliştirici politikalarını ihlal etmiyor. Bu nedenle uygulamayı kaldırmanın en azından şu an için söz konusu olmadığını belirtti. Absher’in Play Store’daki açıklamasında kullanıcıların aile üyelerini ve işçilerini takip edebileceği belirtiliyor.