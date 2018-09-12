Google'ın meşhur otomobili, ABD'de başlayan yeni uygulamasıyla özel bir sensörle hava kirliliği haritası çıkarmak için yola çıktı.

Google'ın kameralarına yansıyan enteresan ve renkli fotoğraflarıyla akıllarda yer edinen otomobili, yeniden dünyayı dolaşmaya başlıyor. Aclima ile işbirliğine giderek, internet bağlantısı da bulunan özel bir sensör yardımıyla dünyayı dolaşarak, sokak sokak her bölgedeki hava kirliliği oranını belirleyecek olan otomobil, daha sonrasında kirliliğe dair bir ısı haritası da çıkaracak.

Yukarıda örneğini gördüğünüz ısı haritasının çıkarılabilmesi için Houston, Mexico City ve Sydney'den başlamak üzere 50 araç yollara çıktı bile. Bölgelerdeki karbondioksit, karbonmonoksit, nitrikoksit gibi gazların analizini yapmakta olan araçlar, bu sayede hava kirliliğine dair çözüm üretilmesine katkıda bulunacak.

Aclima, yukarıdaki sensörlerle donatılmış yeni Google Sokak Görünümü otomobillerinin yıl sonuna kadar önce ABD'nin batısında, daha sonrasında da tüm Avupa'da veri toplamaya başlamasını planlıyor. Büyük bir sürpriz olmazsa 2019'un başlarında ülkemize dair hava kirliliği haritasına da böylece ulaşmış olacağız.