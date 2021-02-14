Google Stadia'ya 2021'de 100'den Fazla Yeni Oyun Gelecek

Google, bulut oyun servisi Stadia'nın kullanıcıları için heyecanlandıran bir haber paylaştı. Google'dan gelen haberlere göre 2021'de Stadia'ya 100'den fazla yeni oyun eklenecek.

Google'ın 2020'de dünyanın belirli bölgelerinde oyun severlerle buluşturduğu ve daha yolun başında büyük heyecan yaratan bulut oyunculuk servisi Stadia'nın oyun arşivi giderek büyüyor. Başlangıçta zorluklarla karşılaşan ve beklediği heyecan verici çıkışı gerçekleştiremeyen Stadia'nın 2021'de bünyesine katacağı yeni oyunlarla daha iyi bir çizgide ilerlemesi amaçlanıyor.

Bildiğiniz üzere Stadia bulut oyun servisleri arasında bu yola çıkan ilk platformlardan biri ve Google platformun geleceği için sıkı çalışıyor. Hatta öyle ki Google Stadia için oyun geliştirmesi adına stüdyolar kurmuş, ancak oyun geliştirme süreci 'fazla işgücü, emek ve masraf' gerektirdiği için bu stüdyolar geçtiğimiz hafta gelen bir haberle kapatılmıştı. Platform kullanıcılarına verdiği 'özel oyunlar geliştirme' sözünü tutamayacak olan Google, bu haberin gelmesinden kısa bir süre sonra şimdi de güzel bir haber vermek istemiş olacak ki 2021'de platforma 100'den fazla oyunun geleceğini duyurdu.

Büyük oyun stüdyolarıyla anlaşmalar, yeni oyunlar:

Google, platformu tüm oyuncular için daha cezbedici hale getirmek için elinden geleni yapıyor. Sunduğu en temel hizmet ile oldukça etkileyici görünse de Stadia şu an için herkese cazip gelen bir platform değil. Google da bu sebeple büyük oyun stüdyolarıyla anlaşmalar yaparak dikkatleri üzerine toplamaya çalışıyor.

Bu da haliyle 2021'de stüdyoya gelecek oyun sayısının daha da artacağını düşündürtüyor. Yine de 100 yeni oyun da başlangıç için fena sayılmaz diyebiliriz. Google, haberi paylaştığı yazısında aynı zamanda ufukta görünen bazı oyunlar hakkında da bilgi verdi.

Meraklıları için platforma önümüzdeki aylarda gelecek yeni oyunlardan bazıları;

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition

Kaze and the Wild Masks

FIFA 21

Judgment

Killer Queen Black

Street Power Football

Hellpoint

Google Stadia Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Açıkçası Stadia hizmetinin ülkemize yakın gelecekte geleceğine dair hala herhangi bir işaret yok. Son olarak geçtiğimiz aylarda Avrupa'daki ağını geliştiren Google, Stadia'yı garantiye almadan tüm dünyaya pazarlamayacak gibi görünüyor. O yüzden bizim bir süre daha beklememiz gerekiyor.