Disney+, Hulu Gibi Platformlar Türkiye’de Nasıl Kullanılır?

Netflix’i hepimiz biliyoruz. Ancak Türkiye’de hizmet vermeyen ve çok daha kaliteli dizi, film, belgesellerin yayınlandığı Disney+, Hulu, BBC iPlayer, HBO, Showtime, Vudu hatta ücretsiz olan Crackle gibi platformlar var. Peki Türkiye’deki bir kullanıcı olarak bu platformlara nasıl erişebiliriz?

İnternet erişimi, bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye değişen standartlara sahip. Ayrıca dijital hizmet sunan şirketlerin önemli bir kısmı ülkemizde hizmet vermiyor. Verseler bile diğer ülkelere kıyasla daha dar kapsamda sunuyorlar. Örneğin Netflix’in ABD’de sunduğu içerik kütüphanesi Türkiye’den daha geniş. Bu nedenle Türkiye’deki Netflix kullanıcıları, yurt dışında yayınlanan bir içeriği göremiyorlar.

Söz konusu Netflix gibi içerik platformları olduğunda yurt dışındaki seçenek sayısı da oldukça fazla. Hulu, Showtime, HBO, BBC iPlayer, ESPN, AT&T TV Now, Vudu, SkyGO, Disney+ Kodi, ücretsiz film platformu Crackle… Engelli olan sosyal medya siteleri, Google Stadia ve benzeri bulut oyun platformları… Liste uzayıp gidiyor. Ancak tüm bu içeriklere ulaşmak için bir yol var: Kaliteli bir VPN servisi kullanmak.

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