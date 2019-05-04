Google, YouTube Videolarınında Alışveriş Reklamı Gösterecek

Google, bir testin parçası olarak YouTube videolarının altında alışveriş reklamları gösterecek.

Mart ayında Google, görsellerde alışveriş reklamlarıyla alakalı planını duyurmuştu. Reklamlara karşı olan yeni yaklaşım, pazarlamacıların reklamlarını sponsorlu resim olarak Google Görsellerde paylaşmalarına yarıyor. Bu sponsorlu resimlere tıklandığı zaman direkt o ürüne dair fiyat bilgileri karşınıza çıkıyor.

Reklam için görselleri kullanmanın yanı sıra Google, çevrimiçi alışverişi desteklemek adına videolara da bu sistemi entegre etmek istiyor. The Information’dan gelen habere göre teknoloji devi, YouTube videolarının altında videoya ilişkin ürünleri satın alabileceğiniz reklam pencerelerini test ediyor. Tıklandığı zaman bu pencereler, ilgili ürün ile alakalı değerlendirmeler, yorumlar, fiyat bilgisi ve diğer önerileri karşınıza çıkartacak.

Bu testin hangi bölgelerde gerçekleştirildiği şu an için kesin değil ancak Google’ın Amazon ile kızışan rekabetinin ardından Express’i Google Alışveriş’e katma konusunda daha sıkı çalıştığı bilinen bir gerçek.