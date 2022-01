Anime kültürü genel olarak dünyada yaygın olsa da Türkiye’de pek yaygın olduğu söylenemez. Günümüzde anime izlemek eskisi kadar garipsenmiyor olsa da bu hala bu durumun yaygın olduğu söylenemez.

Son birkaç senedir dijital ortamda dizi, film vb. şeylerinde izlenmesinin yaygınlaşması ile Netflix gibi platformlarda animeler çok daha sık bir şekilde görülmeye başladı. Aynı zamanda günümüzde animelerin popülerliği de arttığı için eskisine nazaran çok daha fazla yeni seriyi ekranlarımızda görür olduk. Hatta öyle ki gündemlerde oldukça sık yer almasının yanı sıra Türkiye'deki sinemalarda bile bir süredir anime filmleri yer almaya başlamış durumda.

Bizde bu durumdan yola çıkarak hali hazırda anime izleyenler için veya animelere giriş yapmak isteyenler için görselliği ile insanı etkileyen animeler hakkında bir liste hazırlamaya karar verdik.

Başarılı bir görselliğe sahip en iyi animeler:

Kotonoha no Niwa 7.5/10

Violet Evergarden 8.5/10

Kimi no Nawa 8.4/10

Hyouka 7.8/10

Spirited Away 8.6/10

Kyoukai no Kanata 7.3/10

Koe no Katachi 8.2/10

K-Project 7.1/10

Shigatsu wa Kimi no Uso 8.6/10

Kimetsu no Yaiba 8.7/10

Jujutsu Kaisen 8.8/10

Bakemonogatari 8.0/10

Kelimelerin dillenip budaklandığı: Kotonoha no Niwa

Vizyon Tarihi: 31 Mayıs 2013

7.5/10 Tür: Romantizm, Yaşamdan Kesitler, Psikolojik, Dram

Kotonoha no Niwa, Kelimelern bahçesi belkide sahip olduğu içeriğe en uygun başlığa sahip animelerden bir tanesi olabilir. Kısa bir süreliğinide olsa kendi içerisine sizi almayı başaran Kotonoha no Niwa, bir öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkiyi konu alıyor. Kulağa ilk başta biraz garip gelse de iki taraf da kendi yaralarına merhem olacak şekilde bir illişki sürdürüyor ve sahip olduğu muazzam sunum şekli görselliği ile bize de izlemek düşüyor.

Robotlarda ağlar: Violet Evergarden

Vizyon Tarihi: 11 Ocak 2018

8.5/10 Tür: Fantastik, Yaşamdan Kesitler, Dram

Violet Evergarden duygusallığın yegane vücut bulmuş hali denilebilir. Kişilerin duygularını ve konuşmalarını kaydedebilen mekanik oyuncaklardan birtanesi olan Violet insanlar arasında yaşamaya başladıkça insani duygular da geliştirmeye başlar. Drama ve romantizm konusunda oldukça büyük övgüler alan Violet Evergarden, görsellik konusunda kendini aşan bir sunuma sahip. Ayrıca animenin yanı sıra bir adet anime filmide mevcut.

Rüyalarda buluşalım temasını işleyen hikaye: Kimi no Nawa

Vizyon Tarihi: 26 Ağustos 2016

Tür: Romantizm, Okul, Doğaüstü Güçler, Dram

Kimi no Nawa yaratıcılık konusunda kesinlikle parmakla gösterilen bir anime. Birbirlerini tanımayan ve farklı yerlerde yaşayan iki gencin rüyalarında birbirlerinin yaşantılarına ilk elden tanık olmalarını ve bağlanmalarını konu alan Kimi no Nawa, drama, romantizm konusunda oldukça başarılı bir anime. Tabii ki bu konu güzel bir görsel sunum ve müzik ile de birleşince çıktığı zamanda yılın animeleri arasında gösterilmesine sebep olmuştu

Olabilecek en rahat ve gizemli hikaye: Hyouka

Vizyon Tarihi: 23 Nisan 2012

7.8/10 Tür: Okul, Yaşamdan Kesitler, Gizem

Hyouka birbirlerinden alakasız dört farklı gencin aynı külup çatısı altındaki değişik maceralarını konu alıyor. Biraz kafa dağıtmak ve hayatın yoruculuğundan kopmak istiyorsanız tam olarak izleyebileceğiniz bir anime Hyouka. Gerçekleşen tüm olaylar oldukça ağır bir şekilde ilerliyor ve olabilecek en normal şekilde gerçekleşiyor. Fakat araya serpiştirilen gizemli olaylar ve görsel sunum animenin etkileyeciliğini hiç kaybetmemesini sağlıyor

Ailesini kurtarmaya çalışan küçük bir kahraman: Spirited Away

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2001

8.6/10 Tür: Macera, Doğaüstü Güçler, Dram

Çıkış yaptığı tarihe rağmen (18 Haziran 2004) kendi klasmanındaki bir çok animeye taş çıkartacak derecede güzel bir anime olan Spirited Away, minik kahramanımız Chihiro’nun ailesini kurtarmak için atıldığı fantastik bir macerayı konu alıyor. İçinde Disney'in de parmağı bulunan Spirited Away en iyi animasyon dalında Oscar’a sahip. En iyi animasyon yanında daha birçok ödül alan Spirited Away aile filmleri konusunda elebaşını çeken anime filmlerinden bir tanesi.

Yarı iblis ve iblis avcısının ilişkisi: Kyoukai no Kanata

Vizyon Tarihi: 03 Ekim 2013

7.3/10 Tür: Fantastik, Doğaüstü Güçler, Yaşamdan Kesitler

İlk bakışta klasik bir şeytan (youmu) ve şeytan avcısı konusunu ele alıyor gibi görünse de Kyoukai no Kanata bunu sadece kapak olarak kullanmış. Kendini "youmu" öldürmeye adayan Mirai ve bir insan ve youmu'nun birlikteliğinden dolmuş melez bir karakter olan Akihito'nun ilişkisini konu alan Kyouaki no Kanata ikilinin ilişkisinin ilerleyişini ve ana karakterimizin yaşadığı hayatın ne kadar çetrefilli olduğunu yansıtmaya çalışıyor. Fantastik animeler arasında oldukça popüler olan Kyoukai no Kanata kendi tarzı ile izleyenleri etkilemeyi başarıyor

Sessizlik hiç bu kadar üzücü olmamıştı: Koe no Katachi

Vizyon Tarihi: 17 Eylül 2016

8.2/10 Tür: Okul, Shounen, Dram

Drama ve psikolojiyi tek çatı altında çok başarılı bir şekilde eriten Koe no Katachi, sağır olan ve küçüklüğünden beri zorbalığa uğrayan Nishimiya isimli karakterimizi ve bu zorbalığın ele başlarından biri olan ana karakterimiz Ishida'yı konu alıyor. Yaptığı zorbalıkların er geç farkına varıp kendinden nefret ederek büyümeye başlayan Nishida ergenlik zamanlarında tekrar Nishimiya ile karşılaşır ve yaptığı hataları düzeltmeye çalışır. Sahip olduğu sunumun ne kadar başarılı olmasının yanı sıra toplum içerisindeki zorbalığın ne kadar kötü olduğuna dair güzel noktalara parmak basarak bir kat daha etkileyici olmayı başaran Koe no Katachi, görselliği ve konusu bir kenara öğretici amaçlarla bile izlenmesi gereken bir anime.

Fantastik bir mafya savaşı: K-Project

Vizyon Tarihi: 5 Ekim 2012

7.1/10 Tür: Aksiyon, Süper Güçler, Doğaüstü Güçler

K-Project, mafya savaşlarının anime dünyasına fantastik bir şekilde uyarlanışı diyebiliriz. Mafya liderlerinin belli başlı renklerin kralları olarak anıldığı bu dünya, bu liderlerin birbirleri ile mücadelelerini konu alıyor. Karakter tasarımı konusunda oldukça başarılı işlere imza atmayı başaran K-Project, görsel anlamda tam bir şölen sunuyor. Hikaye konusunda izledikçe idrak edebileceğiniz belli başlı noktaları olsa da, K-Project sadece karakterleri için bile kendisini izlemeye değer kılıyor.

Müzik ruhun gıdası fakat drama değil: Shigatsu wa Kimi no Uso

Vizyon Tarihi: 10 Ekim 2014

8.6/10 Tür: Müzik, Dram, Romantizm, Okul, Shounen

Drama konu olunca parmakla gösterilen animelerden bir tanesi olan Shigatsu wa Kimi no Uso, müziği ve dramayı tek çatı altında harmanlayıp bir yandan ruhumuzu dinlendirirken bir yandan da ciğerimizi dağlayan bir anime. Piyano dahisi olarak adlandırılan Arima Kousei'nin başından geçen trajik ve duygu dolu olayları konu alan animemiz, drama severler için adını altın harflerle yazdırmayı başaran animelerden bir tanesi.

İblis avlamak bizde baba mesleği: Kimetsu no Yaiba

Vizyon Tarihi: 06 Nisan 2019

8.7/10 Tür: Tarihi, Aksiyon, Shounen, Doğaüstü Güçler, Şeytanlar

Klasik bir "iblisler insanlara karşı" konusunu ele alan Kimetsu no Yaiba, bunu olabilecek en güzel şekilde yanıstan animelerden bir tanesi. Özellikle savaşlarındaki görsel sunumu ile öne çıkan ve kendi yılında yılın animesi seçilen Kimetsu no Yaiba, son zamanların en popüler animelerinden biri haline geldi. Konu ne kadar klişe olarak gözükse de sunumun ve görselliğin güzelliği bunun tamamen göz ardı edip her bölümü daha büyük bir heyecanla izlemenize sebep oluyor.

Lanetler ve insanların savaşı: Jujutsu Kaisen

Vizyon Tarihi: 03 Ekim 2020

8.8/10 Tür: Aksiyon, Okul, Shounen, Doğaüstü Güçler, Şeytanlar

İnsanların hissettiği olumsuz duyguların lanetler olarak dünyaya yayılması sonucunda insanlık kendine yeni bir düşman edinir.. Kimetsu no Yaiba ile nispeten benzer özellikle taşısa da karakterleri ve farklı sanat tasarımı ile öne çıkmayı başaran Jujutsu Kaisen, shounen animeler arasında parmakla gösterilir hale geldi. Lanetle ve insanlar arasındaki savaşı nispeten realistik seviyelerde yanıstan Jujutsu Kaisen, izleyiciyi heyecanlandırmayı kesinlikle iyi bilen bir anime.

Bol bol gizem ve doğaüstü olay barındıran: Bakemonogatari

Vizyon Tarihi: 03 Temmuz 2009

8.0/10 Tür: Romantizm, Vampir, Doğaüstü Güçler, Gizem

Son zamanlarda karşılaşabileceğiniz en ilginç ve kafa yoran animelerden biri olan Bakemonogatari, Koyomi Araragi isimli ana karakterimizin başından geçen doğaüstü olayları konu alıyor. Olay örgüsü açısından kafa karıştıran ve aynı zamanda merak uyandıran monogatari serisi görsel sunumu bir yana karşılaşabileceğiniz en özgün animelerden biri olabilir. Bu kendine has tarz birçok kişinin animeden uzak durmasına sebep olsa da, birçok kişinin de farklı tat arayıp soluğu burada almasına sebep oluyor.