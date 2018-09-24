Gözlerimizi Kırparken Görmeye Nasıl Devam Ediyoruz?

Bilim insanları, insan beynindeki gözlerimizi kırparken dahi görmemizi sağlayan bölgeyi keşfetti.

Gözlerimiz, nemli kalabilmek için ortalama 5 saniyede bir kırpılır. Bu kontrol edemediğimiz, güdüsel olarak var olan davranış esnasında ise görme yetimizde bir kaybolma yaşanmaz yani gözlerimizi kırptığımızda aslında görmeye devam ederiz. Bilim insanları da uzun süredir bu davranışın beyindeki kaynağını araştırıyordu ve çalışmalar nihayet sonuç verdi.

Beyinde medial prefrontal korteks olarak adlandırılan bir bölgede gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, araştrmayı yürüten bilim insanları bu bölgenin görsel hafıza ve görme yetisiyle bağlantılı olduğunu fark etti. İki gönüllü üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarına göre medial prefrontal korteks, görsel bilgileri kısa bir süre koruyor ve daha sonra kesintisiz bir görüntü oluşturmak için bir araya getiriyor olabilir.

Medial prefrontal korteksin kısa süreli belleğe dayalı kararlarda yoğun olarak kullanıldığı verisine dayanan bu açıklama, beyni anlamaya dair de yeni bir pencere sunuyor, Göttingen'deki Alman Ön Hazırlık Merkezi'nden Dr. Caspar Schwiedrzik'e göre beyin etrafımızı algılamada en önemli nokta ve elde edilen veriler de bu anlamda oldukça önemli. Araştırma ekibi, çalışmanın alanını genişletip algısal bellek konusunda yeni bilgiler elde etmeyi umuyor.