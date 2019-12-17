Hulu, Çevre Aktivisti Greta Thunberg'in Belgeselini Yapacak

Disney’in video odaklı akış hizmeti Hulu, 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’in belgeselini yapacak. Greta’nın okul grevlerine başladığı zamandan bugüne kadarki yaşanan sürece ışık tutması beklenen belgesel, 2020 yılında yayınlanacak.

Geçtiğimiz günlerde Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçilen Greta Thunberg, bu yıl iklim değişikliği ile mücadelenin yüzü oldu. Henüz 16 yaşındaki olmasına rağmen kendisini bu konuya adayan İsveçli küçük kız, hükümetin iklim değişikliği ile ilgili politikalarına tepki olarak cuma günleri okula gitmemiş ve İsveç Parlamentosu önünde oturma eylemi yapmıştı.

Bu yıl 100’den fazla ülkede 2 milyon yakın insanın katıldığı iklim değişikliği protestolarına ön ayak olan Thunberg, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine yaptığı cesur konuşma ile ününü daha da katlamıştı.

Henüz 16 yaşında olan Greta Thunberg, belgesel olarak ekranlara taşınacak

Şimdi ise 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivistinin gösterdiği bu çabayı belgesel olarak izleyeceğiz. Deadline’ın haberine göre Disney’e ait olan dijital yayın platformu Hulu, 2020 yılında Thunberg’in belgeselini yayınlayacak.

Yapımcılığını B-Reel Films’in yaptığı, yönetmenliğini ise Nathan Grossman’ın üstlendiği belgesel, ünlü çevre aktivistinin bugüne kadarki çabalarına ışık tutacak ve yaşanan olayların perde arkasını izleyicilere aktaracak.

Kimileri Thunberg’in çabasının samimi olmadığını, hatta bazı küresel şirketlerin projesi olduğunu dahi düşünüyor. Fakat henüz 16 yaşında olmasına rağmen dünyadaki milyonlarca insana ilham vermesi ve bunun için olağanüstü bir çaba sarf etmesi, bu küçük kızı çağdaşlarından farklı bir yere koyuyor.

Hulu’nun hazırladığı Greta Thunberg belgeselinin henüz resmi bir çıkış tarihi yok. Yalnızca önümüzdeki yıl içinde yayınlanacağını biliyoruz. Konuyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.