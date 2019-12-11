TIME, Yılın İnsanını Seçti: İklim Aktivisti Greta Thunberg

1927 yılından beri Yılın Kişisi’ni seçen Time Dergisi, 2019 yılında Yılın Kişisi olarak Greta Thunberg’i seçti. 16 yaşındaki iklim aktivisti, iklim krizine karşı başlattığı hareketle bütün dünyada sesini duyurmayı başardı.

ABD’de çıkan ve her yıl Yılın Kişisi’ni seçen Time dergisi, 2019'da Yılın Kişisi olarak Greta Thunberg’i seçti. 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, Yılın Kişisi olarak Time dergisinin kapağında yer aldı.

Greta Thunberg, iklim krizine karşı İsveç Parlamentosu’nun önündeki tek başına yürüttüğü eylemlerle ilk defa insanların gündemine girmişti. İklim krizi ile çok erken yaşlarda ilgilenmeye başlayan Thunberg, 11 yaşında iklim krizine engel olamayacağını düşünerek depresyona girmiş. Bu depresyon döneminde yemek yemeyen ve konuşmayan Greta’ya otizmin bir türü olan asperger sendromu teşhisi konulmuş.

Artık dünyaca ünlü olan Greta Thunberg, aslında 2018 yılında insanların gündemine girdi. İklim değişikliğine karşı bir şeyler yapması gerektiğini düşünen genç iklim aktivisti, cuma günleri okula gitmeyerek İsveç Parlamentosu önünde tek başına eylem yapmaya başladı.

İsveç Parlamentosu önünde yaptığı eylemlerde başlangıçta yalnız olan Greta Thunberg, zaman içinde insanlardan destek görmeye başladı. İlk önce İsveç’teki akranları tarafından iklim krizine karşı protestosu ilgi göre Thunberg, daha sonra bu hareketin ülkesinin sınırları dışına yayılmasına da yardımcı oldu.

2018’de Greta Thunberg tarafından başlatılan “gelecek için Cuma” eylemleri 270 şehirde gerçekleştirildi. 270 şehirde gerçekleştirilen bu eylemlere 70 binden fazla öğrenci Cuma günü okula gitmeyerek katıldı.

Greta Thunberg, gerçekleştirilen eylemlerde ismi duyurduğu kadar Milletler Zirvesi’nde yaptığı konuşma ile de insanların hafızalarında bir yer tutmayı başardı. Milletler Zirvesi’nin ardından Dünya Ekonomi Forumu ve Avrupa Komisyonu’nda da iklim krizi ile ilgili olarak birer konuşma yaptı.

2019 yılında Time dergisi tarafından Yılın Kişisi seçilen Greta Thunberg, 2018 yılında da yine Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 25 gencinden biri olarak seçilmişti.

Greta Thunberg, dünyanın dört bir tarafındaki iklim krizi protestolarına katılmaya devam ediyor. İklim krizine karşı mücadelenin simgesi de haline genç iklim aktivisti, iklim krizine karşı ülkelerin yöneticileri gerekli önlemleri alıp, değişim gerçekleşene kadar mücadele etmeye kararlı olduğunu da sık sık dile getiriyor.