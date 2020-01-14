Rockstar, GTA 4'ün Steam'den Neden Kaldırıldığını Açıkladı

Bir Rockstar Games sözcüsü, GTA IV'ün Steam'den neden kaldırıldığını açıkladı. Sözcü, sorunun yeni etkinleştirme anahtarı üretilemediğinden gerçekleştiğini bildirdi. Yapılan açıklamalarda sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü ve yeni yöntemlerin araştırıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde sizinle bir haber paylaşmış, GTA 4'ün Steam üzerinden satın alınamadığından bahsetmiştik. Aslına bakacak olursak böyle bir olayın yaşanması için hiçbir sebep yoktu ve ilginç bir şekilde GTA 4'ün "Episodes from Liberty City" isimli DLC'si satın alınabiliyordu. Şimdi, GTA 4'ün Steam'den neden kaldırıldığı belli oldu.

Zaman zaman bu tarz olaylar yaşanabiliyor ve kimi oyunlar, satıldıkları platformlardan kaldırılıyor. Ancak geçtiğimiz dönemlerde bu tarz olayların yaşanmasının en büyük nedeni, oyunlarda yer alan lisanslarla ilgiliydi. Öyle ki oyun şirketleri, kullandıkları müziklerin lisansını belirli yıllar için alıyorlar ve belirlenen sürenin sonuna gelindiğinde lisansın tazelenmesi gerekiyordu. Dolayısıyla da akıllara, doğrudan bu neden geldi.

Bununla birlikte GTA IV'ün Steam'deki satışının durdurulmasının nedeni müzik lisansı değil. Yine de başka bir lisans sorunu, GTA IV'ün Steam'den kaldırılmasına neden oldu. Bir Rockstar sözcüsü, yaptığı açıklamalarla GTA IV'ün "Games For Windows Live" platformu için oluşturulduğunu ancak Microsoft'un Games For Windows Live'a destek vermeyi kesmesi nedeniyle yeni ürün aktifleştirme anahtarlarının üretilemediğini ifade etti.

Şirket sözcüsü, GTA IV'ün satışlara devam etmesi için çalışmaya devam ettiklerini, bu bağlamda yeni yöntemlerin arandığını ve mümkün olan en kısa sürede satışlara yeniden başlayacaklarını ifade ediyor. Ancak şu an GTA IV, Steam'de hala satın alınamıyor.