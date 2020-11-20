Oyunseverlerden Rockstar Games'e GTA 6 Tepkisi

Rockstar Games'in GTA 5 Online için yeni ve çok büyük bir güncelleme duyurması, GTA 6'yı bekleyen hayranları çileden çıkardı. Yapılan açıklamalarla birlikte sosyal medyayı adeta gönderi yağmuruna tutan GTA hayranları, yaptıkları bazı paylaşımlarla Rockstar Games'i eleştirdiler.

Dünyanın en popüler video oyunlarından bir tanesi olan GTA 5, 2013 yılından beri popülaritesini hiç yitirmedi. Bugün bile oynanabilir grafikleri olan açık dünya oyunu, çevrimiçi oynanabilir olmasıyla da oyuncuları kendine bağlamayı başardı. Ancak 2013'ün üzerinden tam 7 yıl geçti ve oyun, her ne kadar yeni güncellemelerle ayakta tutulmaya çalışılıyor olsa da artık eskidi. Rockstar Games ise konuyla ilgili açıklamalarında, GTA 5'in PlayStation 5 için özel bir sürümünün daha geleceğini söyledi. Görünüşe göre Rockstar Games'in bu tavrı sürdürmesi, oyuncuların sabrını taşırmış durumda.

Rockstar Games, şu sıralar GTA 5 Online için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Hatta şirket, bu güncellemenin bugüne kadarki en büyük olacağını söylediğinde, oyuncuların pek çoğu bu güncellemenin GTA 6'ya yönelik olabileceğini düşündüler. Ancak dün paylaşılan bir video ve yapılan açıklamalar, yaklaşan güncellemenin GTA 5'in haritasını büyüteceğini ortaya koydu. Rockstar'ın son paylaşımından sonra pek çok oyunsever, Rockstar'a tepki göstermeye başladı. Sosyal medya, birkaç saattir Rockstar Games'e yönelik paylaşımlarla dolup taşıyor.

Sahiden, ne oldu bu GTA 6'ya?

GTA serisinin sıkı hayranları, yeni oyunun ne zaman piyasaya sürüleceğini merak edip duruyorlar. Şirket, bugüne dek yeni oyunla ilgili hiçbir açıklama yapmamış olsa da oyuncuların kafasını karıştırmayı başarmıştı. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen hala elimizin boş olması, artık dayanılamayacak bir noktaya gelinmesine yol açtı. Peki sıkı GTA hayranları, bir türlü tanışamadığımız GTA 6 ile ilgili ne düşünüyorlar?

"GTA 6, bu inşaat bitince duyurulacak"

GTA 5'in geçtiği kurgusal şehir Los Santos'ta, inşaatı 2013'ten beri devam eden bir yapı var. Bir oyuncu, GTA 6'nın ancak bu inşaat tamamlandıktan sonra duyurulacağını söylüyor. Fakat bu bina, 2013 yılından beri bir adım bile ilerlemedi. Zaten bölgeden geçtiyseniz, inşaattaki ustaların aylak aylak dolandıklarını mutlaka görmüşsünüzdür...

"GTA 6'nın trendlere girdiğini görüp, heyecanlanmışımdır... Detaylara baktığımda ise bunun bir GTA 5 güncellemesi olduğunu görürüm..."

"GTA 5 çıktığında ABD'yi Obama yönetiyordu"

Bir GTA hayranı, GTA 5 çıktığında 13 yaşında bir çocuk olduğunu, artık büyüdüğünü ancak Rockstar Games cephesinde hiçbir gelişme yaşanmadığını söylüyor. Olayı fazlasıyla içerleyen GTA hayranı, ABD'yi o yıllarda Barrack Obama'nın yönettiğini, her şeyin değiştiğini ifade ediyor. Hakı mı? Bizce kesinlikle haklı...

"GTA 5'in dinlenmesine izin ver adamım"

Başka bir Twitter kullanıcısı, yukarıda görmekte olduğunuz görseli paylaşarak, Rockstar Games'in ne yaptığını aslında en doğru şekilde göstermiş oldu. Oyun çıktığından beri 7 yıl geçtiğini, GTA 5'in artık emekliye ayrılması gerektiğini söyleyen GTA hayranı, artık yeni oyun istediğini dile getiriyor.

"GTA 6 çıktığında ben"

Rockstar Games'e olan tepkisini oldukça eğlenceli bir şekilde gösteren başka bir GTA hayranı ise yukarıdaki görüntüyle pek çok şey anlatıyor. Bu da haklı bir yaklaşım çünkü Rockstar Games bu hızla devam ederse, GTA 6'yı bir on yıl kadar daha bekleriz...