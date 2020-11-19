Rockstar Games, GTA Online İçeriği İçin Video Paylaştı

Rockstar Games, tarım arazileri ve plaj gibi alanların yer aldığı "El Rubio dosyası" ile ilgili bir video paylaştı. Bu videonun GTA Online'a gelecek yeni bir içerik güncellemesi olacağı düşünülüyor.

Rockstar Games, ilk yayınlandığı günün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ binlerce oyuncu tarafından oynanan GTA Online'a içerik çıkarmaya devam ediyor. Ünlü oyun stüdyosu, şimdi de GTA 5'in online sürümü için yeni bir içerik tanıttı. 10 saniyelik bir videoyla tanıtılan yeni içerik, bizlere tarım arazileri ve bir plaj dahil olmak üzere birkaç yeşil renkli manzara fotoğrafını gösteriyor. Videonun başında ise "El Rubio dosyasını" açan bir bilgisayar sistemini görüyoruz.

GTA Online videosunda John Doe detayı

Bu dosya açıldıktan sonra karşımıza gelen sahnelerde kısaca "John Doe" ismi görüntüleniyor. Bu küçük metindeki ayrıntılar, Doe’nun bilinen son yerinin Los Santos Uluslararası Havaalanı olduğunu ve El Rubio’ya bağlı olduğunu bizlere gösteriyor. ABD’de gerçek kimliği belirlenemeyen veya yasal nedenlerle gizli tutulan kişiler ve cesetler için kullanılan "John Doe", oyunda nasıl bir hikayeye sahip olacak bilinmiyor.

Videoya ulaşamıyorsanız buraya tıklayarak ilgili videoya ulaşabilirsiniz.

Elbette elimizdeki tüm bilgiler 10 saniyelik bir videoya ait olduğu için Rockstar'ın ne yapmak istediği çok fazla net değil. Muhtemelen Grand Theft Auto Online için yeni bir görev içeriğinin tanıtımı olan bu videonun HUD’unda gösterilen bir ada haritası da yer alıyor.

Rockstar Games'in üzerinden çok paralar kazandığı ve hâlâ kazanmaya devam ettiği GTA Online'ı yakın bir zamanda bırakmaya niyeti yok gibi görünüyor. Ara sıra yeni içerikler çıkartarak oyuncuların ilgisini kaybetmesini engelleyen şirket, GTA 6 çıkış yapana kadar bu taktiğini sürdürmeye devam edecektir.