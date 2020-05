GTA 5 Haritasında Hala Keşfetmenizi Bekleyen 15 Gizli Bölge

Rockstar Games’în göz bebeği olan GTA 5, yıllar geçmesine rağmen hala daha güncellemeler aldığı için çılgınlar gibi oynanıyor. Devasa bir haritaya sahip olan GTA 5, Rockstar’ın easter egg’i sevmesinden dolayı bu haritasında onlarca sürpriz yumurta barındırıyor. Gizli bölgeler, hazineler, film sahneleri, bazı oyunlara göndermeler, uzaylılar vs. derken bu sayı gittikçe artıyor. Biz de sizler için şu ana kadar keşfedilmiş en güzel GTA 5 easter egg’lerini sıraladık.

Grand Theft Auto V (GTA 5, çıkış yaptığı 17 Eylül 2013 tarihinden beri hala daha satış listelerinde liderliğe oynuyor. Rockstar Games’in göz bebeği olan GTA Online modu sayesinde de hala daha yapımcılarının para basmasını sağlıyor. GTA 5, günümüzde özellikle RPG modları yani rol yapma modları sayesinde oynanabilirliğini sürdürüyor. Bunun bir diğer etkeni ise tabii ki Rockstar Games’in getirdiği güncellemeler ile oyunu sürekli aktif tutması.

Birbirinden eğlenceli modlar ve gelen güncellemeler derken GTA Online ile doyasıya eğlenen oyuncular, kuşkusuz ki GTA 5’in hikaye modundan da oldukça memnundurlar. Zira Franklin, Michael ve Trevor’ın macera dolu illegal hayatlarına tanıklık ediyoruz. Ama bütün bunlar dışında oyunu sadece Easter Egg yani sürpriz yumurtalar için oynayanlar var. Rockstar Games de easter egg olayını bir hayli sevdiği için oyuncular yıllar geçmesine rağmen GTA 5’de gizli yerler, kişiler, işaretler vs. arıyorlar.

Oyunun çıkış tarihinden tam 6 yıl geçmiş olsa dahi bazı oyuncular hala daha keşfedilmemiş easter egg’ler olduğuna inanıyorlar ki uzun süre de aramaya devam edecekler gibi görünüyor. Onlar yeni sürprizleri araya dursun, biz de sizler için şu ana kadar keşfedilmiş bazı önemli easter egg’leri listeledik. İşte o easter egg’ler:

GTA 5 haritasında yıllardır keşfedilmeyi bekleyen yerler, objeler ve varlıklar:

Buza gömülü olan uzaylı:

GTA 5’in belki de en iç ürperten easter egg’lerinden birisi bu olabilir. Uzaylılara inanan oyunculara ufak sürpriz yapmak isteyen Rockstar Games, North Yankton bölgesindeki köprünün hemen altına buzullara hapsolmuş uzaylı figürü yerleştirmiş. Buraya gitmek için ise North Yankton’a giden tren yolunu kullanmalısınız.

Dağdaki gülümseyen yüz:

Kuşkusuz bu easter egg, oyundaki en çok merak uyandıran easter egg’dir. Zira Mount Chilliad dağının yamacındaki sırıtan bu suratın kime ait olduğu hala muamma. GTA 5 hayranlarının bazılarına göre bu yüz Breaking Bad’den tanıdığımız Jesse Pinkman’a ait. Ama bazılarına göre ise oyunun çevre ve doğa tasarımcısına ait.

Tongva Vadisi’ndeki uzaylı mağarası:

Oyundaki keşfedilmeye en çok açık vadilerden birisi olan Tongva Vadisi, easter egg arayan oyuncuların vazgeçilmezi oluyor. Her ne kadar bu vadide ufak tefek şeyler keşfedilmiş olsa da şu ana kadar keşfedilen en iyi sürpriz yumurtası, uzaylı mağarası olarak geçiyor. Vadi’nin alt taraflarında yer alan bu mağarada UFO’lara ait bazı gizli parçalar bulabilirsiniz.

Covated Koyu’nda tatil yeri:

San Chianski Mountain’in Güney yamacında kalan bu koy, oyunda kafa dinlemek isteyen GTA 5 oyuncularının tek adresi olmuş durumda. Hiçbir kara yolu bulunmayan, sadece deniz ve hava ulaşımı ile gidilebilen bu koyda Grenade Launcher yani el bombası atıcı dahil birçok güzel silah bulabilirsiniz.

Okyanusun dibindeki UFO’ya benzer nesne:

GTA 5’deki gizli hazıneler, sürpriz yumurtalar sadece yeryüzünde değil, denizin altında da bulunuyor. Bunlardan birisi de okyanusun altındaki UFO’ya benzerliğiyle dikkat çeken bu nesne. Procopio Beach yani Procopio plajının Kuzey tarafında yer alan bu objenin tam olarak ne olduğu hala daha muamma.

Senaryodaki tenis hocasının gerçek evi:

Hatırlarsanız hikaye modunda Michael karısını tenis hocasından kıskanıyor ve yanına Franklin’i de alarak tenis hocasının peşine düşüyordu. İkili senaryo gereği hocanın içinde olduğu evi yıkıyor ama o evin aslında bir uyuşturucu mafya liderine ait olduğu anlaşılıyordu. Yani tenis hocasının evi o ev değildi. Peki hocanın evi nerede?

Yıktığımız evin hemen birkaç sokak alt tarafında. Zira evi bulduğunuzda garajda ve bahçede tenis raketleri ile topları görebilirsiniz. Artık hocaya ne yapacağınız da size kalmış bir şey. Kendinizi Michael’ın yerine koyup ona göre hocaya ceza kesebilirsiniz.

Efsane oyun L.A Noire’ye gönderme yapılan gizli maden:

Yukarıda demiştik ya Rockstar gerçekten easter egg’leri seviyor diye. Şirket GTA 5’de yine kendi oyunu L.A Noire oyununa da gönderme yapmayı ihmal etmemiş. Great Chaparral yani büyük Chapparral bölümündeki terk edilmiş kasabada bulunan bu maden, içeride birçok sürprizler barındırıyor. Ama en büyük sürprii ise L.A Noire’ye gönderme yapılan takım elbiseli mafya babası cesedi.

Rockstar’dan yılbaşı kutlaması yaptığı dev kardan adam:

Yaklaşık 2,5 hafta sonra yılbaşını kutlayacağız. Rockstar Games de yılbaşlarını düşünmüş olacak ki oyuncuların içini üşüten bir sürpriz yapmış. Oyundaki La Mesa bölgesinde bulunan bir Fridgit deposunda birkaç tane mavi kapı var.

Bu kapılardan bir tanesi aralık. O aralıktan içeriye baktığınızda tam karşınızda sizi izleyen bir kardan adam göreceksiniz. Ateş de etseniz, bombalar da atsanız o sizi izlemeye devam ediyor..

Kült film Thelma ve Louise'e gönderme yapılan uçurum:

1991 yapımı Thelma ve Louise filmini bilmeyen yoktur. Yönetmenlik koltuğunda Ridley Scout’ın oturduğu kült film, bize yasadışı işler yapan iki kadının yol hikayesini anlatıyor. Filmin sonunda ise polislerden kaçan karakterlerimiz, teslim olmak yerine arabalarıyla uçurumdan yuvarlanarak intihar ediyorlar. Filmin hayranları tarafından da o uçuruma Thelma ve Louise uçurumu deniliyor ki Rockstar da bu sahneyi birebir GTA 5’e uyarlamış.

Oyun saatine göre akşam 7 ile 8 arasında şayet helikopterle Chilian Mountain State Wilderness’teki Raton kanyonuna giderseniz, Thelma & Louise filminin son sahnesini canlı izleyebilirsiniz. Bu anı izlerken mısır ve kola almayı da unutmayın. Bizden tavsiye.

GTA’nın sinema aktörü Jack Howitzer’in otel odası:

GTA oyunlarının sıkı takipçileri tarafından bilinen Jack Howitzer, GTA oyunlarında geçen ünlü bir film aktörü karakteri. Henüz canlı olarak bu karakterle tanışmamış olsak da GTA 5’de bu aktörün yaşadığı otel odasına gidip, onunla ilgili bilgiler toplayabiliriz.

İhtiyarlara Yer Yok filmine gönderme yapılan sahne:

Rockstar Games tıpkı Thelma & Louise filmine gönderdiği selamını bu sefer Oscar kazanmış bir kült filme, No Country for Old Men filmine gönderiyor. 2007 yapımı olan ve başrolünü Javier Bardem’in üstlendiği filmdeki bir sahne birebir GTA 5’e uyarlanmış. Lakin bu sahneye ufak dokunuş yapan Rockstar, kararı size bırakmış.

Chilliad Mountain’in Batı kısmında bulunan gizli bir yer var. Bu yere geldiğinizde tıpkı filmdeki gibi yerde cesetler, etrafta terk edilmiş arabalar bulacaksınız. Yine tıpkı filmde olduğu gibi bu çatışmadan yaralı kurtulan bir adam size gümüş çantadaki parayı almamanızı söyleyecek. Filmi izleyenler bu parayı alınca neler olduğunu biliyorlar ama Rockstar yaptığı dokunuş ile bu parayı almak isteyen oyuncuların etrafı detaylıca aramasını istiyor.

The Humane Labs’ın çözülemeyen gizemi:

GTA Online oynuyorsanız şayet, en iyi soygun görevlerinden birisi olan The Humane Labs and Research görevini biliyorsunuzdur. Şimdi diyebilirsiniz bu görevin neresi easter egg olabilir diye ama işin gizemi bu görevden sonra başlıyor. Şöyle ki bu görevi bitirdiğinizde tekrar Humane Labs & Research’e geri dönebiliyorsunuz desek? Hatta geri döndüğünüz anda aranma seviyeniz 5 yıldız oluyor. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise laboratuvarda yalnız olmadığınız.

Hillbilly’nin Shack’i ile dans edin:

GTA oynayan herkesin mutlaka görmesi, yaşaması gereken easter egg’lerden birisi de kuşkusuz Dancing with Hillbilly’s Shack sürpriz yumurtasıdır. North Alamo Pier yani Kuzey Alamo İskelesi yakınlarında bulabileceğiniz Jesco White, ufak kulübesinin önünde kaset çalar ile dans ediyor.

Askeri kontrol kulesine çıkabilirsiniz:

Fort Zancudo Control Tower’ı illa ki oyunda duymuş veya görmüşsünüzdür. Askeri alan olarak geçen bu bölgeye giriş yasak. Lakin Rockstar Games tarafından yerleştirilen sürpriz yumurta sayesinde bu kuleye çıkarak sürpriz hediyeler alabilirsiniz. Lakin uyarmakta fayda var kuleye çıkarken bir hayli ağır ekipmanlarınız olduğuna dikkat edin. Zira kule oldukça sıkı korunuyor.

Ölü insanlar görüyorum:

GTA 5’in hayalet kızı ile tanışın. Saat gece 11 ile 12 arasında Gordo Dağı’nın tepesine giderseniz uçta hayalet bir kızın belirdiğini göreceksiniz. Oldukça korkutucu gözüken bu hayalete yaklaştığınızda da bazı fısıltalar duyarsanız korkmayın.

Siz ne dersiniz aradan geçmiş yıllara rağmen hala daha yeni easter egg’ler bulunabilir mi? Yoksa oyuncular boşa mı kürek çekiyor?